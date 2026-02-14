映画『ほどなく、お別れです』より美空（浜辺美波）と漆原（目黒蓮）の想いが詰まった公開後プロモーション映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』の公開後プロモーション映像が公開された。

■美空（浜辺美波）に過去の出来事を語る漆原（目黒蓮）

2月6日に公開を迎えた本作は、週末観客動員ランキング（2月6日～2月8日 興行通信社調べ）にて初週1位を獲得、公開から7日間（2月6日～2月12日）で観客動員86万436人、興行収入11億7,646万円を突破した。

今回公開された映像には、「『区切りの儀式』を目指す仕事を、生きる目的にしようと考えた」「未だに、ずっと区切りなんてつけられない遺族のままだ…」と、不慮の交通事故で命を落とした漆原の妻・遥（新木優子）を想いながら、美空に過去の出来事を語る漆原（目黒蓮）の姿が。普段は冷静沈着な漆原が、あの日に思いを馳せ、静かに打ち明けるその様子を、美（浜辺美波）はじっと見つめています。

そして「葬儀で一番救われなきゃならないのは、やっぱりご遺族なんだよ。彼はそれを痛感してるんじゃないのかなぁ」と漆原を慮る坂東（光石研）や、病室で「いつか、また逢える」と美空に優しく話しかける花子（夏木マリ）の言葉が美空の胸に伝来する。

やがて“葬祭プランナー”として成長を遂げていく美空。彼女がたどり着く、出棺の際に告げる「ほどなく、お別れです」に込められた言葉の真意とは。

遥の葬儀後、自宅で床に突っ伏し泣き崩れる漆原の姿は、胸が締め付けられる、印象的なシーンだ。

美空と漆原の想いが詰まった公開後プロモーション映像、ぜひチェックしてみよう。

■映画情報

『ほどなく、お別れです』

2026年2月6日（金）公開

出演：浜辺美波、目黒蓮

森田望智 ／ 古川琴音 北村匠海 志田未来 渡邊圭祐

野波麻帆 西垣匠 久保史緒里 ／ 原田泰造

光石研 鈴木浩介 永作博美

夏木マリ

原作：長月天音『ほどなく、お別れです』シリーズ（小学館文庫刊）

監督：三木孝浩

脚本監修：岡田惠和

脚本：本田隆朗

配給：東宝

(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会 (C)長月天音／小学館

