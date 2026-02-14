全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田の寿司店『健寿司』です。

楽しみ方は自由、理想の町寿司。蒲田にあります

理想の町寿司は？と問われたら日頃から蒲田で飲み歩いている筆者は真っ先にこの店の名が浮かぶ。佇まいにも店の空気にも気軽さと温かい品があり、ネタはほぼ近海の天然物。そして何より2代目、佐藤さんの物腰柔らかいおもてなしにホッと寛げる。

他店で経験を積み、父が創業した店に戻ったのは20代後半。以来、修業先で学んだ江戸前の仕事を自分なりに取り入れてきたという。

握りお好み

『健寿司』握りお好み （左から）中とろ 660円、かつお 330円、車海老 1100円、平目昆布〆 440円、いか 440円、小肌 330円、穴子 440円 本マグロの他、江戸前の仕事をしたネタが人気。小肌は上品な酸味とほのかな甘み。お決まりもお値打ち。白木のカウンターは43年使っているそう。店は昭和40年頃創業

とりわけ小肌は自慢のネタで、気候や温度、大きさ等で〆加減を微妙に変えるそう。そんな誠実な仕込みの握りを好きな順番で好きなだけ、懐にやさしいのもうれしい限り。

日々ヘチマで磨き上げる色白美肌の檜カウンターに身を委ね、粋なつまみで飲んで食べて、また飲んで。次は何を頼もうかなぁ……思い巡らす時間も楽しい。

『健寿司』2代目店主 佐藤光一さん

2代目店主：佐藤光一さん「緊張せず楽しめる雰囲気づくりを心掛けています」

『健寿司』

蒲田『健寿司』

［店名］『健寿司』

［住所］東京都大田区蒲田5-19-3

［電話］03-3731-3411

［営業時間］17時〜24時（23時40分LO）

［休日］日・隔週の月

［交通］JR京浜東北線ほか蒲田駅東口から徒歩3分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、玉子焼き3種や青柳のぬたなどの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

