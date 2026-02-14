坂本花織の「包み込むハグ」…完全に“おかん”でほっこり　素敵な関係性に感動の声続々【冬季五輪】

坂本が鍵山と佐藤を労い、歓喜の抱擁に反響が寄せられた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア男子フリーは、ショートプログラム（SP）を2位で終えていた鍵山優真が2大会連続のメダルとなる銀メダルを獲得した。

【写真】「後ろ後ろー」中井亜美と千葉百音の背後にいる坂本花織をチェック（2枚目）

鍵山は難易度を上げた「トゥーランドット」で、 4回転フリップに挑戦した。着氷が乱れたが果敢に攻めると、SPとの合計は280.06点だった。

さらに、SP9位発進だった佐藤駿は、フリーで「火の鳥」を演じ、186.20点でSPとの合計274.90点で五輪で初のメダルとなる銅メダルに輝き、喜びの涙を流した。