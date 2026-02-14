ほんの出来心で、飼い主さんが間違った猫吸いをしたら…？吸われた猫ちゃんの鋭すぎる一撃が笑えると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11.3万再生を突破し、「パンチ急すぎだし早すぎだしビックリしましたww」「爪が出てないことを祈る…」といった声があがりました。

【動画：間違った『猫吸い』をしてしまった結果、愛猫が…まさかの展開に爆笑】

甘え上手なミミちゃん♡

TikTokアカウント「＠mimiyamato」に投稿されたのは、間違った猫吸いをしてしまった飼い主さんに、激しいツッコミを入れるキジトラ猫の「ミミ」ちゃんの姿をとらえた動画です。

ミミちゃんはとても甘えん坊な性格で、飼い主さんにたくさんお喋りをして抱っこを要求してくれる、可愛い猫ちゃん。しかしその一方で、飼い主さんのおばあちゃんのお家が大好きで、帰ろうとすると途端に不機嫌になってしまう一面もあるのだとか。

ある意味猫吸い！？

ある日、飼い主さんがとあるゲームのライブ配信をしていると、思わぬ出来事が。ミミちゃんを抱っこしながら画面を見ていた飼い主さんが、口をパクパクさせていると、ミミちゃんが右前足をちょいちょいと動かし、軽くじゃれついてきたそう。

そこで飼い主さんは、前足が口元に近づいた瞬間を狙い、パクリとくわえて吸ってしまったのだとか。数秒間フリーズしたように固まっていたミミちゃんでしたが、我に返った次の瞬間、鋭い音をさせた強烈な猫パンチが炸裂。ミミちゃんのパンチはあまりにも速くて、もはやどちらの前足から繰り出されたのか、分からないほどだったといいます。

ポップコーンの香り♡

実はミミちゃんの肉球はポップコーンの匂いがするそうで、その香りが好きな飼い主さんは、つい魔がさしてしまったのだとか。

強烈なパンチをもらい、思わず悲鳴をあげた飼い主さんは、「めちゃくちゃ痛かった」と振り返っており、間違った猫吸いの代償の大きさを物語っています。

ミミちゃんの怒りが込められた見事な猫パンチに、この動画の視聴者からは「アイコス吸いながら見たら煙全部でた笑笑」「そんなに怒らんでもwww」「あるあるでしぬ」「これは、初見殺しすぎるw吹いたわw」「猫の気持ちわかるかもw」「ちゃんと殴られてるwww」「何回見ても笑うww」「このノーモーションは見えないw」「ダブルパンチやん笑」「ガチの猫パンチwww」「早すぎて見えないわよ」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「＠mimiyamato」では、上手に飼い主さんに飛びついて抱っこをされる姿や、おばあちゃんの家でくつろいでいる姿など、自然体で可愛らしいミミちゃんの日常を楽しむことができます。

