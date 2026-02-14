『NEWS』小山慶一郎がSTARTO社では異例の取り組み！ソロイベントに「託児所」設置で称賛の声

第１子誕生が影響か

『NEWS』の小山慶一郎（41）が、大阪と東京でソロイベント『CHOI集会 〜MY LIFE, MY CHOICE〜』を開催した。今回、会場にはSTARTO ENTERTAINMENT関連のイベントでは珍しい「託児所」が設けられており、好意的な声が上がった。

今年１月21日に芸能生活25周年を迎えた小山によるイベント『CHOI集会』は、１月24日〜25日に大阪・森ノ宮ピロティホール、２月２〜３日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催。STARTO社の公式サイトに掲載された公演情報のページで「本公演チケットをお持ちの方限定で、予約できる会場内託児所の予約フォームはこちら」とアナウンスされていた。

託児サービスには「株式会社OliOli」が協力。予約受付ページを見ると、託児料は「お子様お一人につき3000円（保険料込み）」で、対象年齢は「１歳〜８歳」などとアナウンスされていた。

ちなみに小山は’24年３月にダンスボーカルグループ『AAA』の宇野実彩子（39）との結婚を発表。’25年６月に第１子が誕生している。

小山は同年７月下旬、個人のYouTubeチャンネルにアップした動画で子育てトークを披露。赤ちゃんが夜中に３時間おきに起きること、ミルクの温度についての悩みを吐露したほか、沐浴にも慣れてきたと告白。積極的に育児に取り組む様子を明かしていた。

「『CHOI集会』開催にあたり、小山は会員サイト『FAMILY CLUB web』のブログ（今年１月７日付）で託児所の設置に言及。『その時間は安心して楽しんでもらえたらなと思っています』と呼びかけていました。NEWSファンの中にも、子育て世代が多いと感じていたのでしょう」（芸能ライター）

利用者から感謝の声

託児の受付は’25年12月18日から始まった。この試みを知ったファンからは、

〈『CHOI集会』に託児所があるの!? 慶ちゃん、さすがだよ！ 会場に託児所を設置してくれるアイドル、これまでにいないと思う〉

〈小山くんのイベントは託児所があるんだ。やっぱり子持ちの気持ちが理解できるということかな？〉

〈『CHOI集会』に託児所あるのマジ？ そっか、NEWS世代のファンって、ママになってる人が多いもんね。慶ちゃん、ありがとう〉

〈お子さんを会場内の託児所に預ければ、ママもイベントに参加できるもんね。慶ちゃん、優しい〜〉

と、称賛のコメントが寄せられていた。

大阪公演初日終了後、託児所を運営した株式会社OliOliの公式インスタグラムアカウントは＜イベントとして初めての試みでしたが、お子さんも保護者の方も安心してご利用くださいました＞と、現場の様子を写真付きで報告。子どもたちがぬり絵を楽しむ様子などを公開した。

「公演終了後には『小山くん、託児所を作ってくれて本当にありがとう。おかげで諦めていた「CHOI集会」に参加できて楽しかった！』『助かりました』『会場内託児が今後もあるとうれしい』といった声がSNS上にあがっていましたね」（前出・同）

かつて、ジャニーズ事務所所属のアイドルたちが結婚生活や子育てについて赤裸々に語ることは基本的にタブーとされてきた。小山がYouTubeで子どもの話題を切り出した際も、ごく一部のファンからは否定的な意見が噴出した。

それでも、今回の託児所の一件からもわかる通り、現在のスタンスを支持するファンは少なくない。自身の経験を活かしながら、小山は新たなアイドル道を突き進もうとしているのかもしれない。