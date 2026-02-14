「不屈の精神力に脱帽」満身創痍で戦い抜いた平野歩夢に賛辞止まず「本当にすごい」「勇気や元気をもらえる」【冬季五輪】

平野は闘志溢れるパフォーマンスで日本中に感動を届けた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月13日、スノーボード男子ハーフパイプ決勝が行われ、前回北京大会の金メダリスト平野歩夢は7位に終わり、連覇とはならなかった。だが、怪我を押して臨んだ自身4度目の五輪でも最後まで攻めの姿勢を貫き、王者としての意地をみせた。

1月のワールドカップで転倒し、右骨盤など複数個所を骨折。完治とは程遠いコンディションのまま11日の予選に挑み、7位となる85.50点を記録して決勝進出を果たした。

この日の決勝では、1本目で転倒したものの、2本目では大技「フロントサイド・ダブルコーク1620」を見事に決めてみせた。暫定4位に浮上し迎えた3本目、ここでも果敢に高難度の技に挑んだが、着地でバランスを崩し、最終的に7位で大会を終えた。それでも予選、決勝を通じて、負傷の影響を感じさせない完成度の高いパフォーマンスを披露し続け、気迫あふれる滑りは揺るがなかった。

競技後、平野はインタビューで「生きるか死ぬかの戦いみたいな気持ちで滑った」と振り返り、「生きていてよかった」との言葉で心境を吐露している。

また、笑顔も見せながら自身の滑りについて、「自分が今やれることはやったんで、悔しさは残るんですけど、今までこう歩んできたものというのは、無駄なものじゃないと思う。またゼロから繋げていければと思っています」などと述べ、今後への意欲も見せていた。