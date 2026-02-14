◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第8日 フィギュアスケート 男子フリー（2026年2月13日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、2大会連続での銀メダルとなった。

青を基調とした新衣装で登場。フリー曲「トゥーランドット」に乗り、今季初投入の切り札4回転フリップは着氷が乱れたが、高い演技内容で会場を魅了。得点は176.99点で合計280.06点となり銀メダルを獲得した。

鍵山は「自分のパフォーマンスに対しては悔いが残るが、戦い抜いたので素直にほめてあげたい」と胸中を語った。

銅メダルを獲得し、同じく表彰台に乗った佐藤については「（佐藤）駿もまさかとは言っていた。五輪だし、スポーツだし何があるかわかならい。駿には素直に喜んでいいよとは言った。一緒に戦ってきた仲間が五輪でメダルを獲れるところまできたのは、僕ももっと頑張らないとという気持ちになった」と、自分のことのように喜んだ。

また「悔いがないかと言われたら多少はあるが、やりたいことは全部できた。集大成というか、自分の全部を出せた試合だった」と振り返った。

苦悩を乗り越え、再びメダルを手にした。若さと勢いで挑んだ北京とは違う。フィギュア王国・日本の期待と重圧を一身に背負って結果を出した。「もっと大げさにでも強気で」。邪念を振り払いながら走り続けてきた。

4年間は、自分の良さを探し求める旅路だった。北京五輪翌シーズンは左距（きょ）骨疲労性骨障害、左腓（ひ）骨疲労骨折の大ケガでほぼ全休の状態。もどかしい日々を過ごした。23年から元世界女王のコストナー・コーチを迎え、父・正和コーチとは違う視点から表現力を磨いた。

全種類の4回転を操る王者マリニン（米国）の台頭もあり、焦りもあった。昨季はジャンプ構成に重きを置きすぎて、失敗。世界選手権は3位に後退した。「本来の鍵山優真を取り戻していくためにどう過ごしていくか」。鍵山は正和コーチと徹底的に話し合い、高難度ジャンプだけを求めずに表現力、スケーティング技術を生かす滑りを追求すると決めた。

ジャンプの精度も高めながら、SP、フリーとも目指したのは表現力を示す演技構成点。「ノーミスなら10点（満点）いける」ように、振付の細部にまでこだわった。大技や得点計算だけでは測れない美しき演技。ミラノの会場で送られた拍手は、鍵山が歩んだ道が正しいと証明する証しだった。