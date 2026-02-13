元スペイン代表SBベルナトの新天地が決定！…スペイン2部エイバルに加入
元スペイン代表DFフアン・ベルナトの新天地がエイバルに決定した。
現在32歳のベルナトはスペイン代表として11キャップを刻んだ左サイドバック。バレンシアのカンテラーノは、2011年夏にトップチームに昇格した後、バイエルンとパリ・サンジェルマンで欧州屈指の左サイドバックへと成長を遂げる。前者でブンデスリーガを4度、後者でもリーグ・アンを4度制した他、カップ戦など多くのタイトルを獲得した。
ただ、近年は度重なる負傷に悩まされ、思うようなパフォーマンスを見せることができず、ベンフィカ、ビジャレアルと渡り歩いた後、昨年2月にはヘタフェへフリー加入。ヘタフェでは公式戦15試合に出場していたが、昨季限りで契約が満了していた。
以降はフリートランスファーの状況が続いていたが、今月12日にラ・リーガ2部で14位に位置するエイバルへの加入が決定。なお、契約期間は今季終了までとなるが、さらに1年の延長オプションが付随している。
