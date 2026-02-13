フルーツパイなどで有名なレストラン『アンナミラーズ』が13日に復活し、待ち望んでいた多くのファンが詰めかけました。

午前9時すぎ。行列ができていたのは、ハンバーガーやできたてのパイなどを提供するレストラン『アンナミラーズ』です。

1973年に1号店を開業した『アンナミラーズ』は、当時国内にはなかったというアップルパイで人気に。長年愛されてきましたが、生活スタイルの変化など様々な理由により、最後の店舗となった『高輪店』を2022年に閉店。しかし、ファンから再出店への要望が数多く寄せられたことから、13日に復活しました。

アンナミラーズの“代名詞”といえばスタッフの制服。40代の来店客は、「制服がすごいかわいいんですよ」と話し、50代の来店客は「制服に憧れてこのお店でバイトするっていうのが、そういう時代だったんですね」と明かしました。

伝統の制服を大事にしたいという思いから、今回もデザインはそのまま採用したといいます。新店舗ということもあり、スタッフは新人ばかり。その指導にあたっているのが、高輪店で27年間ホールスタッフとして勤めていたリョウコさんです。

リョウコさん（47）は「（新人の）教育者として、また戻ってきてほしいというお話だったので、大丈夫かなと。娘も母も“アンナミラーズっていったらママだからぜひ行っておいで”と送り出してくれた」と明かしました。

愛され続けてきたアンナミラーズの魅力を絶やさないために、これからは、若い世代に伝統を継承していきます。



リョウコさんは「自分が入った時が17歳で、だいぶ年を取っちゃったんですけど、若い子と働くのは本当に楽しい。（アンナミラーズは）自分が人生をかけたお店だったので、若い子たちに“バトンタッチ”できたらなと」と語りました。