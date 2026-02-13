6Ç¯¤Ö¤êÂçºþ¿·¤Î¿··¿¡Ö¡ÈV12¡É¥»¥À¥ó¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª 530ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ÖV8¡×¤â¥¢¥ê¡õ»Â¿·¡È¸÷¤ë¥°¥ê¥ë¡ÉºÎÍÑ¤Ë¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¥¹¥´¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡ÈËÉÃÆ»ÅÍÍ¡É¤â¤¢¤ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖS¥¯¥é¥¹¡×ÆÈ¹ñ»ÅÍÍ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÖÅÁÅý¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍ»¹ç¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈºÇ¿·OS
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥»¥À¥ó¡ÖS¥¯¥é¥¹¡×¤ÎÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçºþ¿·¤ÇÅÁÅýÅª¤ÊÍÍ¼°Èþ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤è¤êÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎS¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²þÎÉ¤Î°è¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1886Ç¯¤Ë¥«¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬¼«Æ°¼Ö¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤«¤é140¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤Î¿··¿¤Ï¡¢Á´¹½À®ÉôÉÊ¤Î50¡ó°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó2700¸Ä¤â¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤òºþ¿·¡£
¡¡Æ±°ìÀ¤ÂåÆâ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ò½¾ÍèÈæ¤ÇÌó20¡óÂç·¿²½¡£²£Êý¸þ¤Î¥¯¥í¡¼¥à¥Ð¡¼¤ò4ËÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Ò¸·¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡S¥¯¥é¥¹»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¥°¥ê¥ë¡×¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Ìë´Ö¤Ë¤Ï¥°¥ê¥ë¼«ÂÎ¤¬È¯¸÷¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤â¼«È¯¸÷¼°¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤é¤·¤¤±é½Ð¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡À¤Âå¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥È¡×¤Ï¾È¼ÍÈÏ°Ï¤òÌó40¡ó³ÈÂç¤·¡¢°ÂÁ´À¤È»ëÇ§À¤ò¸þ¾å¡£¥ê¥¢¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÀ±¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸å¤í»Ñ¤Ç¤â¶¯¤¤¸ÄÀ¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤¬Á´Ä¹5194mm¡ßÁ´Éý1921mm¡ßÁ´¹â1503mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3106mm¡£¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Ç¤ÏÁ´Ä¹5304mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹3216mm¤È¤µ¤ì¡¢¸åÀÊ¶õ´Ö¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥É¥ê¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤â¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏºÇ¿·OS¡ÖMB.OS¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿¡ÖMBUX¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤òºÎÍÑ¡£ChatGPT-4.0¤äGoogle Gemini¤È¤¤¤Ã¤¿À¸À®AI¤òÅý¹ç¤·¡¢ÂÐÏÃ·¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤Ë¤ÏºÇÂç15¸Ä¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢²¹Ç®¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ù¥ó¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢²÷Å¬À¤È°ÂÁ´À¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤ëÁõÈ÷¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÁ´¥â¥Ç¥ë¤ÇÅÅÆ°²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢17kW¡Ê23ÇÏÎÏ¡Ë¤òÈ¯À¸¤¹¤ëISG¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖS 500 4MATIC¡×¤Ï3¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ449ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯600Nm¤òÈ¯´ø¡£0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï4.5ÉÃ¤È¤¤¤¦½ÓÂ¤Ö¤ê¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄºÅÀ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿·³«È¯¤ÎV·¿8µ¤Åû¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM 177 Evo¡×¤òÀÑ¤à¡ÖS 580 4MATIC¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¹â½ÐÎÏ537ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯750Nm¤È¤¤¤¦¶¯Âç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥ó¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ²óÅ¾·Ï¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÀ²Ð½ç½ø¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢V8ÆÃÍ¤Î½Å¸ü¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë±Ô¤¤¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤È³ê¤é¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖS 350 d4MATIC¡×¡ÖS 450 d 4MATIC¡×¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿··¿¤ÎÄ¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖOM 656 Evo¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢ÎÌ»º¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÅµ¤²ÃÇ®¼°¿¨ÇÞ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÀÇ½¤Ø¤Î¤¢¤¯¤Ê¤ÄÉµá¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊPHEV¡Ë¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖS 450 e¡×¡ÖS 580 e¡×¤Ç¤ÏEV¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬Ìó100km¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÀÇ½¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Û¼¡¸µ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢ËÉÃÆ»ÅÍÍ¤Î¡ÖS 680 GUARD 4MATIC¡×¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£6¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿12µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢Ì±´Ö¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆºÇ¹â¿å½à¤ÎËÉ¸îÅùµé¡ÖVR10¡×¤ò¼èÆÀ¡£µæ¶Ë¤Î°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆÃÊÌ¤ÊS¥¯¥é¥¹¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ã¥·µ»½Ñ¤â°µ´¬¤Ç¤¹¡£¸åÎØ¤òºÇÂç10ÅÙÁàÂÉ¤¹¤ë¥ê¥¢¡¦¥¢¥¯¥¹¥ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï2m¶á¤¯Ã»½Ì¤µ¤ìÆ±¼Ò¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡ÖA¥¯¥é¥¹¡×ÊÂ¤ß¤Î5.4¥á¡¼¥È¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏ©ÌÌ¾õ¶·¤òÀèÆÉ¤ß¤·¤Æ¸º¿êÎÏ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈËâË¡¤Îå°Ýß¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿S¥¯¥é¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÎÄºÅÀ¡×¡ÖÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢È¯¸÷¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤äÀ±·¿¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ç¡¢¡Ö¸÷¤ë¥°¥ê¥ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¡×¡ÖÌë¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¸åÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²÷Å¬À¤Ø¤Î´üÂÔ¤ä¡¢¡ÖV12¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¡ÖV8¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²Á³Ê¤âµ¬³Ê³°¤À¤í¤¦¤±¤É°ìÅÙ¤ÏÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀ®¸ù¼Ô¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÁÅý¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿··¿S¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢ÅÐ¾ìÄ¾¸å¤«¤é¡È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥»¥À¥ó¤Î´ð½à¡É¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£