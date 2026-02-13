yutoriが、ミニアルバム『心の微熱』を3月4日にリリース。あわせて収録曲より「僕らは孤独だ」が本日先行配信された。

本作は、配信シングル「愛してるって嘘ついた」「数％のハッピーエンド」を含む全6曲入りのミニアルバム。様々な愛を歌ったラブソングだけでなく、“弱い自分を肯定し、寄り添いたい”というyutoriらしさが色濃く出た作品となっている。

先行配信された「僕らは孤独だ」は、“孤独だからこそ、自分の人生を遊びつくそう”という願いが込められた、yutoriの新たなアンセムとなる1曲に仕上がっている。

さらに、3月より開催される全国ツアーのタイトルが『yutori ONEMAN TOUR 2026“Bless you!”』に決定し、追加公演として台北、ソウルでの海外公演が新たに決定した。yutoriにとって日本国外でのワンマンライブの開催は初めてとなる。チケットは日本国内からも入手可能だ。

