築地で出会った高コスパの絶品おまかせ寿司、珍しい「ティーペアリング」も

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・築地の寿司店『築地 鮨 山治』です。

コース＆入替制が高コスパの秘訣！

「お待たせしました」。時間になるとそんな言葉と共に扉が開かれ、集まった客は席へと向かって順番に階段を登って行く。それはどこか観劇の前にも似た高揚感。全員が揃ったところでカウンターの主人・中村章さんによるネタ説明の口上が幕開けの合図だ。

気の利いた3種の小鉢で空腹をかわしていると最初にやってきたウニの澄んだ甘みにいきなり心を掴まれた。それに続くは貝にマグロ、白身に光物を揃える寿司が全10種。

山治おまかせコース5500円

『築地 鮨 山治』山治おまかせコース 5500円 終盤には常温に戻し脂が品よく溶け出す中トロ、穴子、玉子にお椀がつく

仕入れは中村さんが魚の扱いを学んだ同名の卸「山治」から。コース1本に絞って約90分の入替制にするのは食材や時間にロスが少なく、その分ネタの質を上乗せできるからだ。寿司に合わせて用意される日本酒やワインをペアリング（3種・3500円）させつつ寿司劇場を満喫しよう。

『築地 鮨 山治』店主 中村章さん

店主：中村章さん「お酒の他にティーペアリングも用意しています」

［店名］『築地 鮨 山治』

［住所］東京都中央区築地4-9-11・2階

［電話］03-3547-6050

［営業時間］8時〜17時（15時半LO）

［休日］日・祝

［交通］地下鉄日比谷線築地駅1番出口から徒歩4分

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

『おとなの週末』2026年2月号

