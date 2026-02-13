宮根誠司『ミヤネ屋』終了発表から一夜…休演 代役アナが理由明かす
フリーアナウンサーの宮根誠司が、13日放送の読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55）を休演した。12日放送で、9月末の終了について発表したばかりだった。冒頭で、西山耕平アナが「予定していたお休みのため、私と佐藤アナでお伝えします」と明かした。
【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及
宮根は、7月に番組20周年を迎えることを受け「20年も視聴いただきありがとうございました」と視聴者やスポンサーに感謝。そして「この9月末をもって私、このミヤネ屋を卒業させていただく運びになりました」と報告。「感謝しかございません」とコメントした。
4分にわたって番組の思い出を振り返り、最後に「9月末までありますんで、まだ半年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします」と呼び掛けるとともに「それから、ひょっとしたら辞めたの辞めた。っていう可能性もありますんで、その時はまたご報告させていただきます」とユーモアを添えた。
『ミヤネ屋』は、読売テレビ制作で2006年7月31日にスタート。08年3月31日より全国ネットで放送開始し、今年20周年を迎えた。
