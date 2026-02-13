【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

コトブキヤは、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」より、音霊魂子さん・石狩あかりさん・栗駒こまるさんの1/7スケールフィギュア化決定を発表した。

今回2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて「あおぎり高校」の展示コーナーが設けられており、パネル展示にてフィギュア化決定を発表しているほか、トレーディング缶バッチやアクリルスタンド、ラバーフィギュアなど、様々なグッズ類も展示している。

パネル展示

グッズ類

「【Summer Date Style】トレーディング缶バッチ」

「【Summer Date Style】アクリルスタンド」

「【Winter Date Style】トレーディング缶バッチ」

「【Winter Date Style】アクリルスタンド」

「【Spring Date Style】トレーディング缶バッチ」

「【Spring Date Style】アクリルスタンド」

「【あおぎり高校】ラバーフィギュア」

(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023