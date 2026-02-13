「あおぎり高校」より音霊魂子さん・石狩あかりさん・栗駒こまるさんが1/7スケールフィギュア化決定！【#コトコレ】缶バッチやアクスタなどのグッズも展示
【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料
コトブキヤは、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」より、音霊魂子さん・石狩あかりさん・栗駒こまるさんの1/7スケールフィギュア化決定を発表した。
今回2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて「あおぎり高校」の展示コーナーが設けられており、パネル展示にてフィギュア化決定を発表しているほか、トレーディング缶バッチやアクリルスタンド、ラバーフィギュアなど、様々なグッズ類も展示している。
パネル展示
グッズ類
「【Summer Date Style】トレーディング缶バッチ」
「【Summer Date Style】アクリルスタンド」
「【Winter Date Style】トレーディング缶バッチ」
「【Winter Date Style】アクリルスタンド」
「【Spring Date Style】トレーディング缶バッチ」
「【Spring Date Style】アクリルスタンド」
「【あおぎり高校】ラバーフィギュア」
(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023