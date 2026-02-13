102万円からの「軽トラの王者」がスゴい！

軽自動車の新車販売ランキングでは一般的に乗用モデルが注目されがちですが、商用車市場に目を向けると、主要なスーパーハイトワゴンを凌駕するほどの支持を集めているモデルが存在します。

それが、ダイハツの軽トラック「ハイゼットトラック」です。「全国軽自動車協会連合会」が発表した2025年1月から12月の新車販売データによれば、7万3013台を記録。

【画像】超カッコイイ！ これが102万円の「軽トラの王者」です！（30枚以上）

軽トラ市場でナンバーワンですが、同期間の軽乗用車のランキングで6位であるスズキ「ワゴンR」（7万2520台）を超える台数を販売していることがわかります。

ハイゼットトラックとは、どのようなモデルなのでしょうか。

初代の登場から60年以上の歴史を誇るハイゼットトラックは、現在2014年に発売された10代目モデルが販売されています。

2021年のマイナーチェンジを含め、これまで何度も改良を重ねてきましたが、基本設計の誕生からすでに10年が経過しています。この事実こそが、ハイゼットトラックが長年にわたって多くのユーザーから信頼され続けている「ロングセラーモデル」であることの何よりの証明といえるでしょう。

しかも近年は「働くクルマ」として商用はもちろんのこと、あえての乗用として購入する人も増えているようです。

「ハイゼット」という車名は、大きく2つのタイプに分かれます。ひとつは荷室が箱型で配送業務などに適した「ハイゼットカーゴ」、もうひとつは農作業や製造業など多目的に使える荷台付きのハイゼットトラックです。

そして、ハイゼットトラックには用途に合わせて選べる2種類のボディ形状が用意されており、基本となるのは、全長をフルに活用して荷台を広く取った標準モデルです。これに加え、キャビン（室内）を後方に広げることで、シートのリクライニングや室内の荷物置き場を確保した「ジャンボ」もラインナップされています。

走行性能についても選択肢が豊富で、トランスミッションは5速MTまたはCVTから選べます。さらに、街乗りに適した2WD（FR／後輪駆動）と、悪路や雪道に強い4WDが用意されており、仕事の内容や環境に合わせて最適な組み合わせを選ぶことが可能です。

価格は102万8500円（消費税込）からに設定。この手頃な価格設定も多くのユーザーに支持される大きな要因となっています。

ハイゼットトラックが持つ独自の魅力について、ダイハツの販売店スタッフに聞いてみました。

「軽トラックとして間違いなく超優秀な一台ですが、ハイゼットは特に車内空間の広さや快適性も重視した設計になっています。実用性の高さはもちろん、個人ユースで選ばれるお客様が多いのも納得の仕上がりです」

外装についても、メッキグリルやLEDヘッドライト、フォグランプなどを備えた装備充実グレードが用意されています。購入後に自分で手を加えるのも楽しみですが、まずは純正の完成されたスタイルをチェックしてみるのも良いでしょう。

また、ハイゼットトラックを個人で利用する方の多くは、キャンプやフィッシング、SUPといった大きな道具を扱う趣味の「セカンドカー」として活用されているそうです。

「普段使いであれば乗用モデルの方が快適ですが、あえて軽トラックを選ぶことで、趣味の幅は大きく広がります。車両価格が手頃で燃費も良く、維持費を安く抑えられるのも魅力。

余計な装備がない分、空荷の状態では想像以上にキビキビとした走りを楽しめます。目的がはっきりしている方には、非常にお勧めしやすい一台です」

※ ※ ※

昨今では、趣味として「週末農業」を楽しむ人が増えており、土で汚れた農機具も気兼ねなく載せられるタフさは、ハイゼットトラックならではの大きな強みといえます。

さらに足回りのパーツやホイールといったカスタムパーツも豊富に揃っているため、自分好みのスタイルに仕立てて楽しむことも可能です。

「実用的な道具としてだけでなく、自由な発想で自分だけの一台を作り上げられる」という点が、ハイゼットトラックの魅力といえるでしょう。