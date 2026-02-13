ライオンは、すすぎ0回を実現した衣料用洗剤「NANOX one 抗菌×時短」を2026年3月18日（水）より全国のイオングループ店舗で発売します。

「NANOX one 抗菌×時短」（本体／詰替用）

記事のポイント すすぎ0回の洗剤は、同じくライオンの「アクロン やさしさプレミアム」でも実現していましたが、「NANOX one 抗菌×時短」は抗菌機能もうたっており、部屋干しや夜干しなどニオイが気になるときにも使用できます。わずか15分で洗濯が終わるので、時間がないときや忙しい日の洗濯に最適です。（ランドリースペシャリスト 一條トオル）

「NANOX one 抗菌×時短」は、少量で効果を発揮する界面活性剤と、汚れを包んで落とす洗浄ポリマー等を組み合わせた新技術によって、泡立ちを抑えてさっと汚れを落とせる、すすぎ0回洗濯を実現。すすぎをしなくてよいので、洗濯がわずか15分で完了し、「節水」と「時短」を同時に叶えます。

すすぎ0回でも同社従来濃縮洗剤（すすぎ1回時）同等の洗浄力を実現。さらに、抗菌効果を最大限引き出すので、イヤなニオイを抑制できます。

また、すすぎ2回洗濯時と比較して、水使用量・電力使用量を約5割削減することができます。すすぎ0回でも泡残りなく、洗剤残りの心配もないとしています（※）。

※同社従来濃縮洗剤すすぎ1回と同程度であることを確認済み。皮膚科医監修のもと肌テスト済み。

なお、柔軟剤や漂白剤を併用する場合は、スピードコースやすすぎを1回以上行うコースが推奨されています。

容量は本体が580g、つめかえ用超特大が970g。いずれもオープンプライスです。

ライオン 「NANOX one 抗菌×時短」 発売日：2026年3月18日 オープンプライス

