¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¡©¡¡¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤«¤é¡È¥¢¥ÏÂÎ¸³¡É¤Þ¤ÇーーµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¡¡¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØPiece by Piece¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬2·î11Æü¤Ë¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¡¦ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¸þ¤±¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¤«¤º¤¥¡¢¤³ー¤¿¡¢¤«¤Á¤çー¡¢¤Ê¤ª¡¢¤³¤Ú¤¬±þ¤¸¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡Ë
¡¡¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¤Ï¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô136Ëü¿Í¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô240Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÏÇ®³¤¤òÉñÂæ¤Ë³¹¥í¥±¤ä³¤¡¢¥ê¥¾¥Êー¥ìÇ®³¤¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢5¿Í¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÅÀ¿ô¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤«¤º¤¥¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¡Ö150ÅÀ¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¥Ô¥ó¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥·ー¥ó¤¬3¸Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡È¼«Ê¬¿ä¤·¡É¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡£Â³¤¯¡¢¤³ー¤¿¤Ï¾å¾è¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö151ÅÀ¡×¡£»õ¤Î¶ºÀµ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÁ°»õ¤¬º£²ó¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Ú¤Ïº£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¥í¥±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢150Ëü±ß¤ò¤«¤±¤ÆÉ¡¤òÀ°·Á¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤³¤«¤éÅÀ¿ô¤Ï¡Ö150ÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æ¿ÈÂÎ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹6kg¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¡£º£¡¢39ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30ÂåºÇ¸å¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÁÇ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö153ÅÀ¡×¡¢¤«¤Á¤çー¤âé¬é¯¤ò»ý¤Ã¤¿½é¤á¤Æ¸«¤ë¼«Ê¬¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö150ÅÀ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Ú¤¬150Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿À°·Á¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À°ìÊý¤Ç¡¢¤³ー¤¿¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ±¤ò¥·¥ë¥Ðー¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¡£½éÆü¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï´°àú¤Ë¶äÈ±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç®³¤¤Î²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¿§Íî¤Á¤Ç¶âÈ±¤Ë¡£¡Ö1¥Úー¥¸ÌÜ¤Ï¥·¥ë¥Ðー¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î³¤ÊÕ¤Ç¤Ï¶â¤Ç¤¹¡£1Æü¤ÏÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤Ï½éÆü¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³ー¤¿¤Ë¤«¤º¤¥¤Ï¡Ö¥¢¥ÏÂÎ¸³¤ÇÌÌÇò¤½¤¦¡×¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¼Ì¿¿½¸¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º½ÉÍ¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤«¤º¤¥¤¬¥º¥ë¤ò¤·¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿´¿´î¤Î¾Ð´é¡¢¤Ê¤ª¤¬¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤Ç¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¡¢¥Ð¥ÐÈ´¤¤Î¥ëー¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤Ú¤Ë¤Ê¤¼¤«¥Ð¥Ð¤¬2Ëç¤¤Æ¡Ö¤¢ー¡ª¡×¤È¶Ã¤¯É½¾ð¡¢¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤¬¤Þ¤ó´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³ー¤¿¤Î¡È¥Ù¥¹¥È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤âËþºÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òº£¤«º£¤«¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯µÍ¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë