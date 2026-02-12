清春が2月9日、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて全国ツアー＜TOUR 天使ノ詩2026「余る程に楽園」＞の初日公演を開催した。全国18公演を巡る同ツアー初日のオフィシャルレポートをお届けしたい。

デビュー30周年記念の黒夢再始動と並行し、2025年から2026年にかけて約100公演という驚異的なスケジュールでツアーを敢行している清春が、2026年の新たな幕開けとして開催中のツアーが＜余る程に楽園＞だ。

ツアー初日は、1994年2月9日に黒夢がメジャーデビューしてから33回目の記念日にあたる。清春とファンの双方にとって特別な日であり、新たなるツアーの幕開けというわけだ。平日、しかも月曜の夜にもかかわらず、場内には熱烈な観客がひしめき合い、開演前から心躍るムードに包まれている。

定刻の午後7時を30分ほど過ぎた頃、フロアが暗転すると、たっぷり焦らされたオーディエンスに安堵の表情が浮かぶ。ライヴに浸る体勢は万全だ。通例であれば、ここへ大音量でSEが流れるところだが、今宵はまず、無音の空間に加藤エレナ(Pf/Key/Cho)とSATOKO(Dr)が登場。このふたりがセッション風に音を奏で始めると、ロックスターの色気をまとった清春がステージ中央へと歩み出る。1曲目は観る者を優しく深い地点へと誘う「2月」だ。この曲でいきなりオーディエンスの感情をひとつに束ねたところへ、大橋英之(G)と栗原健(Sax)が合流。続いて披露されたのはグラマラスな輝きを放つ「GROOVER」。近年お馴染みとなっている4人のサポート陣の強力な技。それをしなやかに支配するカリスマの身のこなしが眩しい。

清春は先頃、＜TOUR 2025 LOCAL APPLAUSE PART 2＞という、久々に訪れる地方での公演を軸としたツアーを終えたばかりである。したがって、さほど間隔を空けずに開幕となった本ツアーの趣向は、これから各会場に訪れるファンも気になるところだろう。ツアー初日ゆえ、ライヴの流れを詳細に追うことは控えるが、ひとつ言えるのは、久しく披露されていなかった曲がいくつも飛び出し、その楽曲の持つ魅力をふんだんに味わえたことだ。情緒豊かにオーディエンスを包み込んだかと思えば、次の瞬間には、妖しくゴージャスな空間を作り出す。そんな劇的な場面を自在に操る清春の技量には、ますます磨きがかかっているように思えた。

この日はデビュー記念日ということもあり、『poetry』(2004年)や『MELLOW』(2005年)といった彼のソロキャリア初期の楽曲が多く披露されていた。たとえば、本編中盤、「MESSIAH」から「光」へと繋いだ時間帯など、清春の神々しい姿に吸い込まれるかのような観客たちが印象的だった。各地で流動的に変化していくであろうセットリストの行方も本ツアーの見どころのひとつと言える。

「COME HOME」で本編を熱狂的に締め括ると、アンコールに応えて登場したのは、THE HARMONIESの面々だ。枕風(Vo)、サーベル・ミケ・健(Sax)、不知火・キャプテン・エレナ(Pf/Vo)から成るこのトリオは、2024年の清春ツアーのアンコールステージに出現した新人バンド。巧みな演奏と話術で日本歌謡史の名曲をカヴァーする彼らが今夜選んだのは、ジュディ・オングの「魅せられて」だ。原曲の持つ華やかさと哀愁を存分に調理したこの場面もまた、清春のデビュー日を彩るハイライトとなった。THE HARMONIESはますますファンに愛される存在になるだろうと確信した。

THE HARMONIESと入れ替わるように、清春たちがステージに再び現れる。アンコールでは、当初の予定になかったSADSの「楽園」をアコースティックギターの弾き語りで披露するなど、オーディエンスとの愛おしい時間を楽しむ清春。定番の「EMILY」と「HAPPY」が鮮やかに着地を決めた頃、時計の針は午後10時45分を指していた。終わってみれば、ゆうに3時間を超えるライヴ。デビュー日である2月9日の祝祭感と同時に、普段通りの底知れなさを感じさせる熱演だった。清春とファンが互いに祝福し合うかのような光景が心に残る一夜となった。

ステージの去り際に清春が放った言葉が今も頭から離れない。「ツアー初日、ありがとう！ 日本で一番素晴らしいツアーにしようと思います。僕らと皆さんがいれば、日本で一番崇高なツアーになります」──この新たな旅は6月14日の東京・Zepp Shinjukuまで続く。素晴らしい旅が始まると明言できる、濃密なツアー初日だった。

ツアー＜余る程に楽園＞は全国各地を巡り、6月14日の東京・Zepp Shinjuku公演でフィナーレを迎える。従来のファンはもちろん、初めて清春のライブに触れる方にとっても、その想像力と表現力を存分に体感できる濃密なステージをお楽しみに。

■清春 全国ツアー＜TOUR 天使ノ詩2026「余る程に楽園」＞

02月28日 新宿THEATER MILANO-Za

03月01日 新宿THEATER MILANO-Za

03月28日 滋賀U★STONE

03月29日 滋賀U★STONE

04月05日 Zepp Shinjuku (TOKYO)

04月11日 広島LIVE VANQUISH

04月12日 米子AZTiC laughs

04月24日 名古屋BOTTOMLINE

04月25日 浜松Live House 窓枠

05月04日 金沢EIGHTHALL

05月14日 SUPERNOVA KAWASAKI

05月15日 SUPERNOVA KAWASAKI

05月29日 名古屋Electric Lady Land

05月30日 名古屋Electric Lady Land

06月06日 神戸Harbor Studio

06月07日 大阪GORILLA HALL

06月14日 Zepp Shinjuku (TOKYO)

▼チケット

詳細：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=375932

■黒夢 ＜THE PERFECT DAYS TO DIE -ザ パーフェクト デイズ トゥ ダイ-＞

7月17日(金) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

7月18日(土) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

7月19日(日) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

9月06日(日) 東京・GARDEN THEATER

■黒夢 完全リテイク・セルフカバーアルバム

2026年春リリース予定

■黒夢 ＜CORKSCREW 2025＞追加公演

▼2026年

2月16日(月) 東京・Zepp HANEDA

2月17日(火) 東京・Zepp HANEDA