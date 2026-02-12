PayPayとVisaは、決済事業を中心とした戦略的パートナーシップ契約を締結した。PayPayの米国市場進出と、日本国内におけるサービス連携の強化を柱に、両社の技術やネットワークを組み合わせた新たな決済体験の創出を目指す。

米国市場への進出とグローバル展開

今回の提携により、PayPayのグローバル展開の第1弾として米国市場への進出を始める。PayPayが主導して設立する新会社を通じて、NFC（タッチ決済）とQRコード決済の両方に対応したデジタルウォレットの展開に向けた検討が進められる。

事業の初期ステップとして、カリフォルニア州などの一部地域を視野に入れ、QRコード決済加盟店のネットワーク構築および拡大を検討する。Visaは投資やテクノロジー、人材といった資本を拠出するほか、コンサルティングサービスや専門知見の提供を通じて、新会社の事業を支援する。

国内サービスでの機能統合と利便性向上

日本国内では、Visaの技術を活用し、「PayPay残高」「PayPayカード」「PayPay銀行」の機能を一つのVisaクレデンシャル（認証情報）に集約したサービスを年内を目処に提供予定。ユーザーは支払いシーンやニーズに応じて、アプリ上で複数の支払い手段を切り替え、一元的に管理できるようになる。

加盟店向けには、これまでQRコード決済を中心としてきたPayPay加盟店において、Visaのカード決済の受け入れ拡大が図られる。これにより、店舗側は幅広い決済方法に対応できる環境が整い、ユーザーの決済選択肢が拡充される。

クロスボーダー決済の強化

訪日外国人が自国で使い慣れた支払い手段をPayPay加盟店でスムーズに利用できる環境整備を進める。同時に、PayPayユーザーが海外渡航先で現地の店舗や支払い方法を利用できる仕組みの拡充も検討するという。