相葉雅紀、ジャパネット広告キャラクターに就任！「この春に新しいことをやらせてもらえてうれしいです」

相葉雅紀が、ジャパネットたかたの広告キャラクターに就任。「40周年企業CM」と「ジャパネット 春の下取り祭」のキャンペーンに合わせ、2月12日より2大TVCMが全国放送にて展開される。このたび、それぞれのCMとメイキングが公開された。

■ジャパネット40周年企業CMソングは竹内まりや「毎日がスペシャル」

あらたにジャパネットの広告キャラクターに就任した相葉雅紀が、創立40周年を記念した企業CMに初登場。TVCMでは、創立40周年のキャッチコピーである「毎日を、もっと特別に。」に込められたメッセージを、相葉が情感たっぷりとナレーションしている。

エンドカットには、相葉本人が登場。顧客の“毎日”に寄り添いながら、これからのジャパネットの未来を共に歩む第一歩を象徴するシーンとなった。

CM本編と同時に公開されたメイキングでは、相葉自身の想いも吐露。春にかけて放送されるCMであることを背景に、「今年の春は僕の中でも大きな“春”なので、この春に新しいことをやらせてもらえてうれしいです」と、自身の活動も踏まえて新キャラクターに対する熱い気持ちを明かす。

また、キャッチコピー「毎日を、もっと特別に。」に合わせ、相葉の“特別”な時間を聞くと、「普段いろんなことをさせていただいている分、何もしなくていい時間がいちばん“特別”」と回答。誰かと過ごす“特別”の話では、3年前に櫻井翔、小峠英二と行ったプライベートのスノーボード旅行のエピソードを挙げた。

撮影で使用した電子レンジ専用調理器の便利さに心惹かれた相葉は、CM撮影終わりに突如「僕、ひとつ決めたことがあります。あの鍋は絶対に買おうと思いました！」と宣言し、スタッフが驚くひと幕も。単なるCM撮影としてだけでなく、実際に商品に興味を寄せ、その機能性まで深く理解して撮影に臨む相葉の真摯な姿が伝わるメイキング映像は必見だ。

なお、企業CMの楽曲には、竹内まりやの「毎日がスペシャル」を起用。創立40周年のキャッチコピー「毎日を、もっと特別に。」とこれほど響き合う楽曲はないとの想いから、楽曲利用を依頼し、快諾の運びとなった。

■相葉雅紀 コメント

■竹内まりや コメント