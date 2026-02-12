FANTASTICS、初のベストアルバム本日リリース
FANTASTICS初となるベストアルバム『Welcome to Sunshine』が本日リリースされた。
本作はCD2枚組となっており、DISC1「FANTASTICS盤」には「FINALE」「BUTTERFLY EFFECT」にメンバーセレクトの楽曲を加えた全10曲、DISC2「FANTARO盤」にはファン投票によって決定した楽曲とこのアルバムのために新録された「OVER DRIVE -2026 Version-」を含む10曲が収録されている。
また、本日22時30分からは自身3回目の全国アリーナツアー100日前と、ベストアルバムのリリースを記念してCLとFANTASTICS公式のYouTubeにて生配信を予定している。
さらにリリースを記念して、SHIBUYA TSUTAYA では3大店頭施策を2月16日(月)まで実施。アーティスト写真を使用した、パネル展示も実施されている。
BEST ALBUM『Welcome to Sunshine』
2026.02.12
DL&Streaming：https://FANTASTICS.lnk.to/WtS_DLSTR
予約・購入：https://fantastics.lnk.to/BEST_CD
FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40198/
関連リンク
◆FANTASTICS オフィシャルサイト
◆FANTASTICS オフィシャルX
◆FANTASTICS オフィシャルInstagram
◆FANTASTICS オフィシャルYouTubeチャンネル
◆FANTASTICS オフィシャルTikTok