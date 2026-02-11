冬のある日、5匹の猫さんがホットカーペットに大集合！思い思いに寛ぐ可愛い猫さんたちと幸せ溢れる家族団らんの様子が、癒されると反響を呼んでいます。

注目の投稿は記事執筆時点で2.3万回再生を突破し、「何この天国」「みんな可愛すぎて最高」「猫まみれイイなぁ♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：ホットカーペットに『5匹の猫』が集合した結果…「みんなダメになってるｗ」「性格出てるなあｗ」幸せいっぱいな光景に癒される】

寒い日はホットカーペットに

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、ホットカーペットで温まる猫さんたちの姿。寒くなったある日、投稿主さん宅ではホットカーペットに猫さん全員が大集合という、眼福すぎる光景が広がっていたといいます。

人間よりも大きく占領し、自由に寛いでいる猫さんたち。特に「秀吉」くんと「豆大福」くんと「オデコ」ちゃんは野性を忘れ去った無防備な姿になっていたそうで、豆大福くんに至っては息子さんに「これ、おいしそう」と言われてしまうほどのとろけ具合だったといいます。

行動に性格が出る猫さんたち

「ひまわり」ちゃんがテーブルの下でスヤスヤと眠っている一方、クールな姐さん「ひのき」ちゃんは香箱座りのまま。なかなかとろけた姿を見せてくれないそうで、ママさんが促してみても怒られてしまったのだとか。

他にも、豆大福くんが秀吉パパに後ろ足を乗せてしまっていたり、お世話好きなひまわりママが起きるなりオデコちゃんの毛づくろいをしてあげたり。オデコちゃんがお化けポーズをしていたりと、可愛いと癒しのオンパレードです！

人間の赤ちゃん？

猫さんたちを見てママさんたちも盛り上がる中、1番だらけていると指摘されたのは、やはり豆大福くん。気持ち良さそうに身を任せる姿は思わず笑みがこぼれるほど愛らしく、猫というよりは人間の赤ちゃんのように見えたそうです。

さらに豆大福くんは、ひのきちゃんを目で追っていた秀吉くんとポーズと表情がまさかのシンクロ。そっくり父子が目を見開いてひのきちゃんを凝視するという、おもしろ行動まで見せてくれたのでした。

投稿には「皆ダメになってるw」「これ、おいしそうwww」「お豆ちゃんの寝かた～wwもう、人だわ」「ヒノキ姉のクールだけどホカペを楽しんでる姿、良い！」「ああ、なんと魅惑のおなか(笑)」「お豆さんの足たまらん可愛い♡」「可愛いの極み幸せの極みですね！嗚呼交ざりたい笑」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。豆大福くんを筆頭にホットカーペットを満喫する猫さんたちの姿も、まだまだたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。