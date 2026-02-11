ぱーてぃーちゃん・信子、茶髪＆清楚メイクで雰囲気ガラリ「別人級」「ギャップ萌え」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/11】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が2月10日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。清楚系メイクアップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気ギャル芸人「別人級」と話題の清楚メイク姿
信子は「照れ」とつづり、マネージャーによる投稿を引用。投稿では信子がTBS系「THE神業チャレンジ」（毎週火曜よる7時〜）に出演した際の茶髪とナチュラルメイクでいつもとは違う姿に変身した様子を公開しており、これまでのギャル系メイクのイメージとは違った清楚な姿を披露している。
この投稿には「印象変わる」「別人級」「二度見した」「想像以上」「清楚で可愛い」「破壊力すごい」「ギャップ萌え」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆信子、茶髪＆清楚メイクで印象一新
◆信子の投稿に反響
