『ラブパワーキングダム２』永尾まりやが過去の恋愛から学んだこと
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび、本作に参加する16名より、アイドルグループ・AKB48の元メンバーでモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）にインタビュー。“モテるコミュニケーション術”やAKB48時代の先輩である宮崎美穂に「誇張なしで日本一モテる！」と言わしめたまりやの魅力をお届けする。
どのスタッフにも必ず立って真っすぐに目を見つめて挨拶するなど、現場でもその律儀な姿勢が際立っていたまりやに“モテるためのコミュニケーション術”を尋ねると「常に自然体なのでこれといってないんですよね」と回答。一方で「でも、コツで言えば、異性に絶対に印象付けたい言葉は、あえてタメを作ったあとに相手の目をしっかりと見つめながらゆっくりはっきり伝えるようには心がけていますね」と明かす。
また、“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると「わたし、人生で一度だけ振られたことがあって」と回顧。「その時に、たとえ自分が楽しくても必ずしも相手が同じように楽しくない場合もあるってことを知って。全然気を遣えずにむこうにつらい思いをさせてしまっていたんだなってその時にすごく反省して、それ以降はお付き合いする相手の話や意見にちゃんと寄り添ったり気を付けるようになりましたね」と語る。
最後に、番組の見どころについて「これだけの強者が揃ったメンバーの誰かが脱落してしまうかもしれないっていうところが本当に見どころだなって思っていて。もう参戦している側としては絶対落ちたくないし、『なんだ、このルール！』っていう気持ちにもなったんですけど。（笑） それこそ、これまでの人生で経験してきたお仕事のなかで一番つらかったです。もはやAKB48時代の選抜総選挙よりも過酷でつらかったかもしれないです（笑）。でも、だからこそこの番組が生み出すドラマの数々は一番の見どころにはなっていると思うので、ワクワクドキドキしながら観ていただけたらなって思っています」と締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。２月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は、「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
