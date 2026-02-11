100均で買えてええんか…？知る人ぞ知るあのメーカー品！頼りになる高機能家電

ダイソーをパトロールしていると、電気小物売り場で知る人ぞ知るあの有名メーカー「オーム電機」のアイテムを発見しました。ただの延長コードかと思いきや、なんと雷ガード付きで驚き。PCなどの精密機械を落雷から守ってくれるんです！難燃・耐熱ボディで、プラグは絶縁カバー付き。もう文句の付け所がありません！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：3個口安全タップ

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：1m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275017634

これダイソーで売ってていいの！？知る人ぞ知るあの有名メーカー品をGET！

ダイソーをパトロールしていると、電気小物売り場で思いもよらぬ出会いが！実用的な商品を低価格で展開するメーカー「オーム電機」のアイテムが、なんと￥550（税込）で販売されていたんです！今回ご紹介するのは、その名も『3個口安全タップ』。屋内専用のアイテムで、長さは約1m。デスクや寝室周りで使用するのにピッタリな商品です。

そして、この商品の魅力はなんといっても、雷に強いこと！雷軽減素子内蔵で、電源コンセントから侵入する誘導雷（雷サージ）電圧を制限する効果があるそうですよ。ちなみにバリスタ電圧は約390V、制限電圧は約650V、最大サージ電圧は約4000Vとなっています。

電源プラグはストレートタイプで、耐トラッキング絶縁カバー付き。

電源タップは3口で、合計約1500Wまで使用できます。差し込み口の下にある雷ガードランプが点灯すると、雷保護機能が発動します。

ハイスペックすぎる♡ダイソーの『3個口安全タップ』

ケーブルが短い分、他のコードと絡まりにくいので、配線をスッキリできるのがGOOD。また、従来品と比べて耐熱性能が約2倍になっているとのことで、使用中もかなり安心感があります。

プラグの裏側にフック穴などは付いていないので、壁に固定する際は面ファスナーや電源タップ固定器などを使う必要があります。とはいえ、これほど高機能な家電を￥550（税込）で買えるのは価格バグなので、見かけたら即買い推奨です！

今回はダイソーの『3個口安全タップ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。