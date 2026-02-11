プレミアリーグ 25/26の第26節 ウェストハムとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、2月11日05:15にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、マテウス・フェルナンデス（MF）、クライセンチオ・サマービル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはブライアン・ムブモ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、ブルーノ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

50分に試合が動く。ウェストハムのジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからトマーシュ・ソーチェク（MF）がゴールを決めてウェストハムが先制。

68分、マンチェスター・ユナイテッドは同時に2人を交代。ハリー・マグワイア（DF）、マテウス・クニャ（FW）に代わりレニー・ヨロ（DF）、ベンヤミン・シェシュコ（FW）がピッチに入る。

69分、ウェストハムが選手交代を行う。バレンティン・カステジャーノス（FW）からカラム・ウィルソン（FW）に交代した。

80分、ウェストハムは同時に2人を交代。エルハッジ・ディウフ（DF）、フレディ・ポッツ（MF）に代わりオリバー・スカールズ（MF）、スングトゥ・マガサ（DF）がピッチに入る。

82分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。ディオゴ・ダロト（DF）からジョシュア・ザークツィー（FW）に交代した。

90分、ウェストハムは同時に2人を交代。ジャロッド・ボーウェン（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）に代わりカイル・ウォーカーピーターズ（DF）、アダマ・トラオレ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分マンチェスター・ユナイテッドが同点に追いつく。ブライアン・ムブモ（FW）のアシストからベンヤミン・シェシュコ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ウェストハムは70分にマテウス・フェルナンデス（MF）に、またマンチェスター・ユナイテッドは57分にディオゴ・ダロト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-11 07:20:17 更新