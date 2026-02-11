「前頭前野」がみるみる活性化する！　脳科学者も実践する最強の学習法は「音読」だった

小学校で誰もが宿題としてやった「音読」。その音読に、脳を育てるすごい効果があることをご存じでしょうか。「東京いずみ幼稚園」の小泉敏男園長は、その驚異的な効果を強く実感している一人です。お受験なしで募集した園児が、IQを平均120にまで高めて卒園していく、そんな際立った教育成果を長年出し続けている小泉氏が、音読で楽しく子どもの脳を育てる方法を解説。著書『最高の育て方事典』より抜粋してお贈りします。

脳科学が明らかにした「音読の効果」

子どもの言葉の力を育てるため、園でとくに重視しているのが「声に出して読む」、すなわち「音読」という活動です。いまから40年以上前に実践園を見学し、園児たちの滑舌の良さ、目の輝きに衝撃を受けて、いずみ幼稚園でもすぐ始めました。

始めた当初から経験的に「いい効果がある」とわかってはいましたが、その後、音読が脳を活性化することは科学的にも裏付けられました。

たとえば「脳トレ」で有名な川島隆太先生（東北大学教授）は、大人が「黙読しているとき」「音読しているとき」の、それぞれの脳のはたらき方を画像で比較し、音読しているときに思考、記憶、言語理解に関わる脳の「前頭前野」が最も活発になることを明らかにしました。

この結果から川島先生は、子どもの脳を健全に育むためには「読み・書き・計算」を少しずつでもいいから毎日やって、脳の前頭前野を活性化させるのがいいと説いています（『川島隆太の 自分の脳を自分で育てる朝5分の音読・単純計算』講談社）。

川島先生は、中日新聞のインタビュー（2006年7月14 日の夕刊に掲載）で、英語論文を読むときには音読して意味をつかんでいると語っていましたが、ここからも音読が脳のはたらきを活発にしていることがうかがえます。

少しでいいから声に出して読ませる

もちろん、黙読が悪いわけではありませんが、ここまで明確に「脳に良い」ことがわかっている以上、音読を家庭で取り入れないのは損というものです。

たとえば、絵本の読み聞かせの時間を利用して導入してはどうでしょうか。大人が子どもに一方的に「読んであげる」だけでなく、子どもに、

「読んでごらん。できるかな？」

と声をかけて、音読させてみるわけです。すでに何度か読んであげた絵本を使って、2〜3歳のころから始めてもいいのではないでしょうか。

イラストにしたように、最初は「これは『う・さ・ぎ』と読むんだよ」などと、ていねいに少しずつ読み方を教えておきます。そして次の読み聞かせのときに、今度は親が1行読み聞かせたあと、子どもにも同じ1行を音読してもらう、といった具合に根気よく取り組んでみましょう。

その後は親子で声を合わせてゆっくり音読したり、次の記事で紹介する「指さし読み」を試したりして、少しずつ「声に出して読む」ことに慣れてもらい、最後に「朗誦」へとステップアップしていければ理想的です。

後編記事『【幼児教育の専門家がおすすめ】0歳から始めたい！ 子どもの「言葉の力」をぐんぐん高める「指さし読み」の始め方』へ続く。

大人には理解できない「片付け」苦手な子が抱える「もっともな事情」