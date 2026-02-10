¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢¤¤¤«¤¬¡©¡¡Ã¸Ï©µí¡¢ÈôÂÍµí¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ë¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó...¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÚµíÆù¡Û¥È¥Ã¥×5
´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ªÆù¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¿Í¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢É¾²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÚµíÆù¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÖµíÆù¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·îÊÌ¡¢26Ç¯2·î10ÆüÃë»²¾È¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×5¤À¡£
¡Ú5°Ì¡ÛÊ¼¸Ë¸© Ã¸Ï©»Ô¡ÖÃ¸Ï©µí ÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¡1.2kg¡×12000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¼«Á³Ë¤«¤ÊÃ¸Ï©Åç¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿Ã¸Ï©µí¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù¡£¥â¥â¤Ê¤É¤ÎÀÖ¿È¤È¥Ð¥éÆù(»é¿È)¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇöÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤È²ÃÇ®¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ÐÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µíÐ§¤äÆù¤¸¤ã¤¬¡¢ßÖ¤á¤â¤Î¡¢¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¿§¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¾®Ê¬¤±¤·¤¿300g¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²òÅà¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¡¢¤Þ¤¿¤´¼«Âð¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎäÅàÊÝ´É¤¹¤ë¤È¤¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¿È¤È»é¿È¤ÎÄ´ÏÂ¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Öº£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê½ê¤ÇÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤³¤Á¤é¤Î¤ªÉÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
Æù¤¸¤ã¤¬¤ä»þ±«¼Ñ¤Ê¤ÉÎÌ¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
Â¾¤ÎÊý¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤µÄ¥¤ë¤Î¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯Ìµ¤·¤Î¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¤ß¤À¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾®Ê¬¤±¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¯£´²ó¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤¾Æ¤¤äµíÐ§¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢Æù¼Á¡¢Ì£¤È¤âÂçËþÂ¤Ç¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¿½¤·¹þ¤ó¤Ç1½µ´Ö¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Çö¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¾®Ê¬¤±¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤â¤è¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï2¥Ñ¥Ã¥¯»È¤Ã¤Æ¤¹¤¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤âµíÆù¤òÍê¤ó¤À¤³¤È¤ÏÍ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¤ß¤â¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤³¤³¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú4°Ì¡Û´ôÉì¸© ÇòÀîÂ¼¡Ö¡Ú¿Íµ¤µÞ¾å¾º¡ÛµíÆù ÈôÂÍµí ¥Ö¥í¥Ã¥¯Æù 1kg¡×30000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
ÈôÂÍ»Ô¾ì¤Ç¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÆù¼Á¤ÈÎÉ¼Á¤ÊÁú¹ß¤ê»é¤òÌÜÍø¤¤·¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¡ÖÈôÂÍµí¡×¤ò¤ªÆÏ¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÈôÂÍµí¤ÎÁú¹ß¤ê¤ÈÀÖ¿ÈÆù¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤´¼«¿È¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤ëÊý¡¢BBQ¤ä¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö½é¤á¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤éÈôÂÍµí¤Ï¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤ªÆùÅù¤ÎÀ¸Á¯ÉÊ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿»é¤â¤·¤Ä¤³¤¯¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤â¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ÈôÂÍµí¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¡ÖÌõ¤¢¤ê¡×¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÌÃÊ¸«¤¿ÌÜ¤â°¤¯¤Ê¤¯Æù¼Á¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸ü¤á¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÌÖ¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²Á´°÷¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤ªÀµ·î¤ËÁ´°÷Â·¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÈôÂÍµí¤Ç¾ÆÆù¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ªÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ËÏÃ¤â¤ª¼ò¤â¿Ê¤ó¤Ç³Ú¤·¤¤Ç¯»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú3°Ì¡ÛµÜºê¸© À¾ÅÔ»Ô¡Ö¡ÚÀ¤³¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡Û¤¹¤¾Æ¤ ¿©¤ÙÈæ¤Ù¥¹¥é¥¤¥¹3¼ï¥»¥Ã¥È900g¡×13000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¤¹¤¾Æ¤¡¢¾Æ¤¤·¤ã¤Ö¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¢Å´ÈÄ¾ÆÆù¡¢¤½¤ÎÂ¾µíÐ§¤ä¥«¥ì¡¼¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤¹¤¾Æ¤¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ë3¼ïÎà¤ÎÉô°Ì¤Î»Ý¤ß¤Î°ã¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥í¡¼¥¹Æù¤Ï¡¢»éËÃ¤¬ÄøÎÉ¤¯Áú¹ß¤ê¾õ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤¯µíÆù¤é¤·¤¤É÷Ì£¤Î¤¢¤ë¿Íµ¤¤ÎÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥éÆù¤Ï¡¢»é¿È¤¬Â¿¤¯Ç»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤¬Â¿¤¯¹¢¤´¤·¤Î¤è¤¤Éô°Ì¤Ç¤¹¡£
¥â¥â¡¦¥«¥¿Æù¤Ï¡¢»éËÃÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯ÀÖ¿È¤¬Â¿¤á¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬¤Ç¤¤ë£³¼ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¡¢£É£Ó£ÏÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¤¹¤¾Æ¤ÍÑ¤È¤·¤ÆÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ã¥Á¤Êµ¤Ê¬¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¤ÈÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý¤¬´Å¤¯¤Æ¡¢Æù¤â¤ä¤ï¤é¤«¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤âÂçËþÂ¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤¸¤«¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹¥É¾²Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤ì¤¬No.1¤Ç¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÈþÌ£¤·¤¯¥ê¥Ô¡¼¥È³ÎÄê¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¾®Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç½ÅÊõ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª£³¿Í²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤¾Æ¤¤ÈµíÐ§¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú2°Ì¡Û·§ËÜ¸© ·§ËÜ»Ô¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ Äã²¹¿¿¶õÄ´Íý ¹ç·×Ìó1kg¡×13000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¿¿¶õÄã²¹Ä´ÍýÀ½Ë¡¤Ë¤Æ¡¢Ä¹»þ´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¼«Ëý¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥ó¥°(¿¿¶õ½ÏÀ®)¤ò¤«¤±¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö½À¤é¤«¤µ¡×¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡ÖÊñÃú¤ÇÍÆ°×¤¯¥¹¥é¥¤¥¹½ÐÍè¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â½À¤é¤«¤¤¡£
¥í¡¼¥¹¥È¤Î²Ã¸º¤¬¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥¹¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ä¥½¡¼¥¹¤¬Ê£¿ô¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö½À¤é¤«¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÆù¤Î²ô¤Ï°ì¸«¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎËç¿ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤¬¹¥¤¤Ê¼ç¿Í¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡ª¡ª¤ÈÂçÀä»¿¤Ç¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤ÈÂç´î¤Ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Í¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¢¤ëÊª¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç»Í²ó¤â³Ú¤·¤á¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡ª¤ªÆù¤â½À¤é¤«¤¯¡¢ÇöÀÚ¤ê¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£(¥Ñ¥óÀÚ¤êÊñÃú¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¤ÈåºÎï¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤¹)¥Û¡¼¥¹¥é¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªÌ£¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Æü¤ËÎäÅà¸Ë¤«¤é¥Á¥ë¥É¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÍâÆü¤Ë²òÅà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿À§ÈóÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ú1°Ì¡Û´ä¼ê¸© ²Ö´¬»Ô¡Ö¸üÀÚ¤êµí¥¿¥ó±öÌ£ 1kg¡×15000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¸·Áª¤·¤¿µí¥¿¥ó¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¡¦ÌÜÆþ¤ì¡¦Ì£ÉÕ¤±¤ò1¤Ä1¤Ä³ÎÇ§¤·ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¿·¤ÎÀßÈ÷¡¦´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤ò Àß¤±¡¢²¿½Å¤Ë¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤·¤¿ ÌÃÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆù¸ü¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤Êµí¥¿¥ó¤Ï³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É¤ËÁÇºàËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Êµí¥¿¥ó¤ò¡Ö¤´²ÈÄí¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¿©¤Ù¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡£¡×¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÀ§ÈóÌ£¤ï¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
³ú¤ß¤´¤¿¤¨¤¢¤Ã¤Æ¿©´¶¡ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤âÀ§Èó¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öµí¥¿¥óÁáÂ®¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤â¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤·¤¿¡£²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¡¢¥ê¥Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤âÊ¬¸ü¤¯¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¡¢Âç´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë