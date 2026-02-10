アップルは、「超広帯域無線の対応状況について」と題したサポートページを公開した。同社は「AirTag（第2世代）」について、日本では検出範囲が拡大した「正確な場所を見つける」機能を利用できないことを明らかにしている。

第2世代の超広帯域無線（UWB）チップは、1月26日に発売された「AirTag（第2世代）」をはじめとする製品に搭載されている。「AirTag（第2世代）」では前世代と比べ、最大50％遠い位置から「正確な場所を見つける」機能を利用できるとしていた。

しかし、日本ではUWBの一部周波数帯について屋外での利用が認められていない。このため、検出範囲が拡大した「正確な場所を見つける」のほか、「人を探す」や、Apple Watchでの「正確な場所を見つける」などの機能が日本では利用できない。

その結果、日本では第2世代のUWBチップを搭載したデバイスであっても、性能は第1世代と同等にとどまる。ただし、海外旅行中など、利用が認められている国や地域では、これらの機能も利用できる。

第2世代のUWBチップを搭載しているデバイスは以下の通り。

iPhone 15以降のモデル（iPhone 16eを除く） iPhone Air Apple Watch Ultra 2以降 Apple Watch Series 9以降 AirTag（第2世代） AirPods Pro 3 MagSafe充電ケース