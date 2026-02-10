伊香保温泉石段街で、熱々マグカップうどん提供--ハートおあげのバレンタインうどんも
水沢うどん大澤屋は2月3日から、立ち食いスタイルで楽しむ「マグカップうどん」の提供を、伊香保温泉石段街で開始した。
出来たてあつあつを提供
同店の冷凍商品「マグカップうどん」は、「第2回日本全国!ご当地冷凍食品大賞2025-2026」で、未来の食卓賞を受賞した。今回の立ち食いスタイルでの提供は、同賞の受賞を記念して実施するもの。
マグカップうどん・肉きつね
マグカップに入った熱々のうどんは、寒い季節の食べ歩きに最適なサイズ感であり、職人手作りのつゆと本格的な味を気軽に楽しめる。提供開始にあわせ、ハート型のお揚げをトッピングしたバレンタイン限定メニューも登場した。
バレンタイン限定うどん
オンラインショッピングでは受賞記念のお試しセットも販売している。5種類の冷凍マグカップうどんを詰め合わせ、本州エリア向けに1,980円(送料込)で用意している。
