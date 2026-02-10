タイで合宿中の高木萌衣が「バンコク・エレファント・パーク」へ ゾウに水を浴びせられて悲鳴！
タイで合宿中の高木萌衣が自身のインスタグラムを更新。オフの日に宮澤美咲と「バンコク・エレファント・パーク」に出かけた様子を楽しい写真と動画で投稿した。
【動画】ゾウに水をかけられた瞬間！
「ご飯を作ってあげたり一緒に散歩したり 最後には一緒に水浴びまでできて最高だったー」「赤ちゃんゾウ可愛すぎる」と一日を振り返った高木。投稿では、手渡しでおやつを食べさせてあげたものの、全部食べてもまだ欲しがるゾウに「もう無いよ」と両手を広げて見せる動画や、子ゾウに手を添えながら仲よく歩く姿、ゾウも遊ぶプールに宮澤と一緒に入った写真などを公開。最後はゾウの鼻から勢いよく水を浴びせられると、思わず悲鳴を上げてしまう動画だった。そして「良いオフになりました！ また明日から合宿後半 頑張ります」と再びやる気スイッチをオンにして、トレーニングに励む意欲を記していた。なお写真に写る高木は、麦わら帽子に赤いシャツ、タイ風パンツ、サンダルというスタイル。これについて「ルフィ言われてるけど全部貸出です」と人気漫画「ワンピース」の主人公を真似したものではないことを強調していた。高木と宮澤は1月末に開催された「インドネシア女子オープン」に参戦後、そのままタイに移動して合宿に入っている。昨年の高木はステップ・アップ・ツアー19試合に参戦し、15試合で予選を通過。「山陰ご縁むす美レディース」ではプレーオフに敗れての2位など、トップ10には5回入っている。今年もステップ・アップ・ツアーが主戦場となるが、8年ぶりの通算3勝目をあげること、そしてレギュラーツアーでも活躍することを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀琴音は初めてのハワイがすっかりお気に入り!? 「今年15勝したらハワイに家を買いたい」とどでかい夢を語る
日米通算200勝投手の田中将大が巨人軍の後輩投手たちと「休日ゴルフ」でリフレッシュ！ ファンも気になるスコアは未公開…
【動画】ゾウに水をかけられた瞬間！
「ご飯を作ってあげたり一緒に散歩したり 最後には一緒に水浴びまでできて最高だったー」「赤ちゃんゾウ可愛すぎる」と一日を振り返った高木。投稿では、手渡しでおやつを食べさせてあげたものの、全部食べてもまだ欲しがるゾウに「もう無いよ」と両手を広げて見せる動画や、子ゾウに手を添えながら仲よく歩く姿、ゾウも遊ぶプールに宮澤と一緒に入った写真などを公開。最後はゾウの鼻から勢いよく水を浴びせられると、思わず悲鳴を上げてしまう動画だった。そして「良いオフになりました！ また明日から合宿後半 頑張ります」と再びやる気スイッチをオンにして、トレーニングに励む意欲を記していた。なお写真に写る高木は、麦わら帽子に赤いシャツ、タイ風パンツ、サンダルというスタイル。これについて「ルフィ言われてるけど全部貸出です」と人気漫画「ワンピース」の主人公を真似したものではないことを強調していた。高木と宮澤は1月末に開催された「インドネシア女子オープン」に参戦後、そのままタイに移動して合宿に入っている。昨年の高木はステップ・アップ・ツアー19試合に参戦し、15試合で予選を通過。「山陰ご縁むす美レディース」ではプレーオフに敗れての2位など、トップ10には5回入っている。今年もステップ・アップ・ツアーが主戦場となるが、8年ぶりの通算3勝目をあげること、そしてレギュラーツアーでも活躍することを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀琴音は初めてのハワイがすっかりお気に入り!? 「今年15勝したらハワイに家を買いたい」とどでかい夢を語る
日米通算200勝投手の田中将大が巨人軍の後輩投手たちと「休日ゴルフ」でリフレッシュ！ ファンも気になるスコアは未公開…