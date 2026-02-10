VTuber星街すいせいの１st、２ndソロライブをABEMAで無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、チャンネル登録者数280万人突破の大人気VTuber・星街すいせいのソロライブ『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の開催、および「ABEMA PPV」での生放送を記念し、星街すいせいの過去ライブ２本を２月15日（日）19時より全編無料放送する。
星街すいせいは、動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のバーチャルアイドル。力強く美しい圧倒的な歌唱力が人気を博しており、公式YouTubeチャンネルの登録者数は280万人を突破しているほか、2024年には楽曲「ビビデバ」のMVがYouTubeで１億回再生を突破しVTuber楽曲として異例のヒット。2025年２月には日本武道館でのソロライブ『Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova” 』を初めて開催するなど音楽アーティストとしての地位を確立している。
このたび「ABEMA」にて、『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』の開催に合わせた、星街すいせいの過去ライブを振り返る特別企画が決定。記念すべき初のソロライブ『Hoshimachi Suisei １st Solo Live "STELLAR into the GALAXY"』および、２ndソロライブ『Hoshimachi Suisei ２nd Solo Live "Shout in Crisis"』の２本を２月15日（日）19時より全編無料放送。
なお、本公演は放送後１年間、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題で楽しめる。
また、『Hoshimachi Suisei Live “SuperNova: REBOOT”』を２月21日（土）18時より「ABEMA PPV」にて生放送。本公演は2025年２月に開催された自身初の日本武道館公演『Hoshimachi Suisei 日本武道館 Live “SuperNova” 』の再演となるソロライブ。
さらに「ABEMA」では、「ホロライブプロダクション」所属VTuberたちによる全体ライブをはじめ、兎田ぺこら、角巻わため、常闇トワのソロライブや、「ホロライブ」５期生、男性VTuberグループ「ホロスターズ」などのユニットライブも絶賛配信中。
(C) COVER
