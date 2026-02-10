秋野暢子、桜のガラスアート作品披露「センス抜群」「おしゃれな習い事」の声
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の秋野暢子が、2月9日までに自身のInstagramを更新。ガラスアートの作品を公開した。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「センス抜群」盆栽風の桜をイメージしたガラスアート
過去の投稿で、ガラス教室に通っていることを報告していた秋野。この投稿では「桜並木 少しちいさな桜に鳥 盆栽風の桜です」と記し、様々なピンク色のガラスが敷き詰められた桜のガラスアートを3種類披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵」「おしゃれな習い事」「どれも可愛らしい」「センス抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
