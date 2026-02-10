引っ越しにおけるストレスの正体とは？

商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）は引っ越し経験のある20代〜60代の男女300人を対象に「引っ越しに関する調査」を実施。

「引っ越しで特にストレス・面倒に感じたこと」BEST３は…

すると、引っ越しにおけるストレスの正体が「荷造り」や「作業」だけでなく、家具・家電・引っ越し業者・Wi-Fiなど引っ越しに必要な商品・サービスを選ぶことにもある実態が明らかになったそうで――。

【サマリー】

・引っ越し経験者の6割以上が「引っ越しはストレスだった」と回答

・ストレスの主因は「手続きの多さ」と「商品・サービス選び」

・約25％が家電・家具・引っ越し業者・Wi-Fi選びに5時間以上費やしている。選択肢が多すぎて疲れる・決めきれない人も多数。

・約4割が「何を基準に選べばいいかわからなかった」と回答

・約25％が引っ越し後に「選択の失敗」を経験。失敗の原因は「専門知識不足」「情報過多」

・約8割が「信頼できる比較情報があれば失敗を防げた」と回答

ストレスの原因は手続きだけでなく“商品・サービス選び”にも…

春は引っ越しや新生活が集中するシーズンです。

引っ越しは荷造りや各種手続きだけでなく、引っ越し業者、家電、家具、Wi-Fi、スマホなど選ぶべき商品・サービスが非常に多く、心身ともに負担がかかります。

調査の結果、63.7％が「引っ越しはストレスだった」と回答しました。

特にストレス・面倒に感じたこととして最も多かったのは「手続きの多さ」、次いで「家具・家電・引っ越し業者・Wi-Fiなどの商品・サービスを選ぶ際に、正解がわからず時間がかかった」という結果に。

また24.3%が引っ越し準備にかかった時間のうち、家電・家具・引っ越し業者・通信サービスなどの商品・サービス選びに合計5時間以上かけていることが判明しました。

さらに37.7％が「選択肢が多すぎて疲れる」「なかなか決めきれない」と回答。引っ越しにおける大きなストレス要因が“選ぶことにもある実態が明らかになりました。

なんと4人に1人が引っ越し後に“選択の失敗”を実感

続いて37.7％が、引っ越し時の商品・サービス選びにおいて「何を基準に選べばいいかわからなかった」と回答。

また25.2％が、引っ越し後に「商品・サービス選びで失敗したと感じたことがある」と回答しました。



引っ越し後に「選択を失敗した」と感じたものはなんですか？（株式会社マイベスト調べ）

失敗したものとしては「引っ越し業者」「不用品処分・引き取りサービス」「Wi-Fi」などのサービス選択に関する項目が上位に。

選択の失敗を感じた理由として最も多かったのは、「専門知識がなく違いが理解できなかった」、次いで「情報が多すぎて何が正解かわからなかった」という結果でした。

また約8割が「信頼できる比較情報サービスがあれば、選択の失敗を防げたと思う」と回答。さらに56.3％が「引っ越し時の商品・サービス選びをまとめて比較・相談できるサービスがあれば使いたい」と回答しました。

この結果により、引っ越しにおいて、“信頼できる比較情報”へのニーズが高いことがあらためて明らかになりました。

納得感のある選択を！

以上、今回の調査を行った「マイベスト」は、引っ越し業者、家電、家具、Wi-Fi・光回線、不用品回収など、引っ越しに必要な商品・サービスを徹底検証し、おすすめ情報を提供する商品比較サービス。

「何を選べばいいかわからない」「比較する時間がない」といった引っ越し時の選択疲れや失敗を減らし、納得感のあるベストな選択をサポートしているとのこと。

これからやってくる引っ越しシーズンを前に、参考にしてみてはいかがでしょうか？

商品比較サービス「マイベスト」：https://my-best.com/company/

出典：株式会社マイベスト調べ