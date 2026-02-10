¤ß¤ó¤Ê¤ÏAmazon¤Ç²¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¡©GIGAZINEÆÉ¼Ô¤¬ÉáÃÊAmazon¤Ç²¿¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤ë¤Î¤«Ä´ºº¤·¤Æ¤ß¤¿
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ëAmazon¤Ç¤Ï¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊõÀÐ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊAmazon¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯3²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÉáÃÊAmazon¤Ç¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤¬°Ê²¼¡£
1°Ì¡§¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï(57¡ó)
3°Ì¡§¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦¤ª¼ò(28¡ó)
4°Ì¡§ËÜ(28¡ó)
5°Ì¡§DIY¡¦¹©¶ñ¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó(23¡ó)
6°Ì¡§Ê¸Ë¼¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊ(21¡ó)
7°Ì¡§¥Û¡¼¥à¡õ¥¥Ã¥Á¥ó(20¡ó)
8°Ì¡§Amazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê(19¡ó)
9°Ì¡§Kindle¥¹¥È¥¢(17¡ó)
10°Ì¡§¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢(15¡ó)
11°Ì¡§¥²¡¼¥à(15¡ó)
12°Ì¡§¤ª¤â¤Á¤ã(14¡ó)
13°Ì¡§¥Û¥Ó¡¼(13¡ó)
14°Ì¡§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥¢¥¦¥È¥É¥¢(11¡ó)
15°Ì¡§Amazon¤Ç¸¡º÷¤ò¤·¤Ê¤¤(10¡ó)
16°Ì¡§Éþ¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾®Êª(9.7¡ó)
17°Ì¡§¥·¥å¡¼¥º¡õ¥Ð¥Ã¥°(9.6¡ó)
18°Ì¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó(8.3¡ó)
19°Ì¡§¼Ö¡õ¥Ð¥¤¥¯(8.0¡ó)
20°Ì¡§¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼(7.8¡ó)
21°Ì¡§³Ú´ï¡¦²»¶Áµ¡´ï(7.2¡ó)
22°Ì¡§¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ(6.6¡ó)
23°Ì¡§¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯(5.9¡ó)
24°Ì¡§¥¢¥×¥ê¡õ¥²¡¼¥à(4.3¡ó)
25°Ì¡§¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É(3.7¡ó)
26°Ì¡§»º¶È¡¦¸¦µæ³«È¯ÍÑÉÊ(3.0¡ó)
27°Ì¡§ÍÎ½ñ(2.0¡ó)
28°Ì¡§¥Ù¥Ó¡¼¡õ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£(1.9¡ó)
29°Ì¡§¥¸¥å¥¨¥ê¡¼(0.9¡ó)
¥À¥ó¥È¥Ä¿Íµ¤¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤¬¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï¡×¤Ç¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿GIGAZINEÆÉ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å(57¡ó)¤¬¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£GIGAZINE¤Ç¤âPC´ØÏ¢À½ÉÊ¤ÏÆÃ¤ËÂ¿¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¹¥¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¥í¥¸¥¯¡¼¥ë½é¤Î¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¥Þ¥¦¥ó¥È¹½Â¤ºÎÍÑ¤Ç¥³¥È¥³¥È¤·¤¿ÂÇ¸°²»¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤ÆüËÜ¸ìÇÛÎó¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖK98M¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢½À¤é¤«¤¤¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ÈÂÇ¸°²»¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤ß¤¿ - GIGAZINE
¥é¥º¥Ñ¥¤¤ÇLlama3.2¤Ê¤É¤ÎAI¤ò¼Â¹Ô²ÄÇ½¤Ê³ÈÄ¥¥Ü¡¼¥É¡ÖRaspberry Pi AI HAT+ 2¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢¼ÂÊª¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸ - GIGAZINE
2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖVAIO SX12¡×¡õ¡ÖVAIO SX14¡×¤Î³°´Ñ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ï¡Ö¤«¤ÊÉ½¼¨¤Ê¤·¡×¤¬Áª¤Ù¤Æ¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ - GIGAZINE
2ÈÖÌÜ¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¤Ï¡Ö²ÈÅÅ¡õ¥«¥á¥é¡×¤Ç¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Æ±¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÅÅ¡õ¥«¥á¥é¤âGIGAZINE¤¬½ÅÅÀÅª¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑÀß·×35mmÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¡õ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥½¥Ë¡¼¤Î¹âµé¥Ç¥¸¥«¥á¡ÖRX1R III¡×¼Â¼Ì¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢²°³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿ - GIGAZINE
¡ÖÈùºÙ¤Ê¼ê¤Ö¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ12²ó»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤«¤é¹â²òÁüÅÙ¼Ì¿¿¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ìµ¡Ç½¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥¾¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Î¼ÂÎÏ¤òOM-5 Mark II¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿ - GIGAZINE
ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤Æ»ÔÈÎ¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¤Î¹â°µÀö¾ôµ¡¡ÖOC Handy Compact¡×¥ì¥Ó¥å¡¼ - GIGAZINE
3ÈÖÌÜ¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä´Ì¤Î°ûÎÁ¡¢Â¨ÀÊ¤á¤ó¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¡Ö¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦¤ª¼ò¡×¤Ç¤·¤¿¡£GIGAZINE¤Ç¤â»î¿©¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤äÂ¨ÀÊ¤á¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÉÑÈË¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¡¼¥ó¤È¶¯Îõ¤Ê¿É¤µ¤Ç°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È³±¤¹þ¤à¡ÖÄ¶¼¡¸µ¤ï¤µ¥Ó¡¼¥Õ¡×»î¿©¥ì¥Ó¥å¡¼ - GIGAZINE
»ÀÌ£¤Ê¤·¤ÇÇ»¸ü¤Ê´»µÌ¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¥µ¥ó¥¬¥ê¥¢¡Ö¤¦¤Þ¤·¤å¤ï¤¿¤ó¤«¤ó¥½¡¼¥À¡×»î°û¥ì¥Ó¥å¡¼ - GIGAZINE
¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡õ¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤â¤ä¤·¤ÊÂçÀ¹¤ê¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ö¤Ç¤«¤Þ¤ë ¥Ð¥ê¥·¥ã¥¡ª ¿É¤â¤ä¤·¥¹¥¿¥ß¥Ê¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×»î¿©¥ì¥Ó¥å¡¼ - GIGAZINE
Amazon¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎEcho¥·¥ê¡¼¥º¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎKindle¡¢¥É¥¢¥Ù¥ë¡õ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥á¥é¤ÎRing¤Ê¤É¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖAmazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡×¤Ï8°Ì¡£
¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿Amazon¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖEcho Dot Max¡×¡ÖEcho Studio¡×¥Õ¥©¥È¥ì¥Ó¥å¡¼ - GIGAZINE
µ¡Ç½À¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¿·¿§¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖKindle¡×2024Ç¯ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë³«Éõ¤Îµ·¡õ¥é¥¯¥é¥¯½é´üÀßÄê¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿ - GIGAZINE
Amazon¤Î¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¡ÖRing Indoor Cam Plus¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢²È¤Î³°¤«¤é²°Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤ä»Ò¤É¤â¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë - GIGAZINE
Kindle¸þ¤±¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖKindle¥¹¥È¥¢¡×¤Ï9°Ì¤È¤¤¤¦¹â½ç°Ì¤Ç¤·¤¿¡£GIGAZINE¤Ç¤Ï²áµîµ»ö¤òÅÅ»Ò²½¤·¤ÆKindle¥¹¥È¥¢¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥é¡¼ÂÐ±þKindle¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦Apple Watch¡¦É÷¼Ù¤¬¼£¤Ã¤¿¸å¤â¤»¤¤¬Â³¤¯ÍýÍ³¤Ê¤ÉAmazon¤ÇÇä¾å¥È¥Ã¥×10¤ÎGIGAZINEµ»ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025Ç¯12·îÈÇ¤Ï¥³¥ì¡ª - GIGAZINE
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖAmazon¤Ç¸¡º÷¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Amazon¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤GIGAZINEÆÉ¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«10¡ó¤Ç¤·¤¿¡£14¼ïÎà¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤¬¤³¤ì¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¿ô¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢GIGAZINEÆÉ¼Ô¤ÏÆÃÄêÊ¬Ìî¤Ë¤À¤±¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ë¾ðÊó´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÉ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊGIGAZINEÆÉ¼Ô¸þ¤±¤Ëµ»ö¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤·¡¢¼ý±×Áý²Ã¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÇÞÂÎ»ñÎÁ¥µ¥¤¥È¤«¤é¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GIGAZINE.BIZ¡Ã IT·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥ÈGIGAZINE¤Î¹¹ð·ÇºÜ¤Î¤´°ÆÆâ¡£
https://gigazine.biz/