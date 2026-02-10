³ÚÅ·²ÃÆþ¤Ç¶Ã¤¡ÄÁ°ÅÄ·òÂÀ¤¬ÂÀ¸ÝÈ½²¡¤¹22ºÐ¡¡2·³¥»¡¼¥Ö²¦¤Ï¡ÖÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤ò¸Ø¤ëÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤ËNPB¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼ã¼êÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤¹Æü¡¹¡£¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä°ïºà¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤Åê¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¤¤¤¿º¢¤è¤ê¼ã¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊµåÂ®¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¼ã¼ê¤ÎÄì¾å¤²¤äÆÍ¤¾å¤²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Á¡Ê¾¡Íø¡ËÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿22ºÐº¸ÏÓ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¡¦±âÈþÂçÅç½Ð¿È¤ÎÂÙ¤Ï2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤«¤éÆþÃÄ¡£2023Ç¯3·î¤Ëº¸Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç30¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·×6²ó1/3¤òÅê¤²14Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÎÌÜ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µ»½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÞÂÀ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡Ö¼ã¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¾¸ýÅê¼ê¤È¤«À¾³ÀÅê¼ê¤È¤«¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´¹ñÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£ ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¿Ø¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥¨¥±¥ó¡£¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈºÍÇ½¡É¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë