¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥ê¥¹¥È¥éÄÉ²Ã¤â³ô²Á¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï?
¡ü¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥ê¥¹¥È¥é¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¡Ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¹ñÆâ³°¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í°÷ºï¸º¤Îµ¬ÌÏ¤¬¡¢ÁÛÄê¤è¤ê2000¿ÍÂ¿¤¤¡¢1Ëü2000¿Íµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í°÷ºï¸ºÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Âà¿¦¶â¤Ê¤É¤Î¹½Â¤²þ³×ÈñÍÑ¤¬¡¢Åö½é¤Î1500²¯±ß¤«¤é1800²¯±ß¤ËËÄ¤é¤à°ìÊý¡¢¼ý±×²þÁ±¸ú²Ì¤Ï1320²¯±ß¤«¤é1450²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢5Æü¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯HD¤Î³ô²Á¤Ï°ºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¤«¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ15%¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔºÎ»»»ö¶È¤È¿Í°÷¤ÎÀ°Íý¤Ç¤Î³ô²Á¾å¾º¤À¤±¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ü2025Ç¯5·î¤«¤éÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í°÷À°Íý¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï³¤³°¤Ç¤Î²ÈÅÅÈÎÇä¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤ÏÃæ¹ñÀª¤È¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤ÏÂ³¡¹¤ÈÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤â25Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ö¶È¤ÎºÆÊÔ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶õÄ´ÉôÌç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â³¤³°¤Ç¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤ËÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÖºÜÅÅÃÓ¤â¡¢Ãæ¹ñÀª¤ä´Ú¹ñÀª¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¸ÜµÒ¤À¤Ã¤¿¥Æ¥¹¥é¤ÎÈÎÇäÉÔÄ´¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥½¥Ë¡¼¤äÆüÎ©¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹½Â¤²þ³×¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý±×ÎÏ¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ü¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¡¡³ô²Á¤Ï¡¢¿Í°÷ºï¸º¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿2025Ç¯5·î¤ÎÄìÃÍ¤«¤éÌó40%¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥È¥é¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ»ú¤Ç¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤Ï¡¢¹¥´¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÀ¸À®AI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÁÈ¤ßÎ©¤Æ¹©¾ì·úÀß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8000²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ò¶õÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤äAI¥µ¡¼¥Ð¡¼¸þ¤±¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¤â¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¥¹¥È¥é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¹½Â¤²þ³×¤È¤ÎÂª¤¨Êý¤â²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢AI¥Ð¥Ö¥ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢AI¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÅÒ¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡AI¼ûÍ×¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢È¿Æ°¤ÇºÆ¤ÓÂç¤¤¯Çä¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
¡¡9Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬Âç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÉý¾å¾º¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÈùÁý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ºàÎÁ¤Ï½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¶Ë¤á¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£