ディーアイジーから、『しゅごキャラ！』のキャラクターグッズフェア「Charafu Lightフェア in アニメイト」が2026年2月7日（土）より開催されます。

全国のアニメイト8店舗とアニメイト通販を対象に、2月23日（月・祝）まで実施されるこのフェアでは、対象グッズの購入でアミュレットシリーズのトレーディングカードがもらえる特典も用意されています。

ディーアイジー「『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト」

開催期間：2026年2月7日（土）〜2026年2月23日（月・祝）

開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、京都店、福岡パルコ店、仙台店、札幌店、アニメイト通販

「Charafu Light」は、キャラクターたちが放つ煌めきを多彩な光源のテクスチャーで織りなすディーアイジーのキャラクターブランド。

光彩エフェクトをかけたようなアートテイストな加工が特徴で、通常のキャラクターグッズとはひと味違う仕上がりが魅力です。

PEACH-PIT原作の人気作品『しゅごキャラ！』をこの「Charafu Light」ブランドでグッズ化し、アクリルスタンドや缶バッジ、ポーチ、アパレルなど多彩なアイテムがラインナップされています。

購入特典 トレーディングカード（全6種）

フェア期間中、『しゅごキャラ！』関連のキャラクターグッズを2,200円（税込）購入ごとに、トレーディングカード（全6種）が1枚プレゼントされます。

「Amulet Heart」「Amulet Spade」「Amulet Clover」「Amulet Diamond」「Amulet Angel」「Amulet Fortune」の全6種で、パステル調のフレームにキャラクターイラストをあしらったデザイン。

裏面には『しゅごキャラ！』ロゴが入った統一デザインが施されています。

※特典の絵柄は選べません。

フェア合わせグッズラインナップ（1）

アクリルスタンド（全6種）：各1,760円（税込）

トレーディング缶バッジ（全6種）：1パック660円（税込）／1BOX 3,960円（税込）

トレーディングアクリルキーホルダー（全6種）：1パック770円（税込）／1BOX 4,620円（税込）

光彩エフェクト加工が映えるアクリルスタンドは全6種展開で、デスクやコレクション棚に飾って楽しめるアイテム。

缶バッジとアクリルキーホルダーはトレーディング仕様で、それぞれBOX買いにも対応しています。

フェア合わせグッズラインナップ（2）

ラウンドポーチ：3,300円（税込）

リボンヘアバンド：1,980円（税込）

ハンプティ・ロック チャームセット：3,850円（税込）

シュシュ（全2種）：各1,320円（税込）

スウェット（ワンサイズ）：8,250円（税込）

※こちらのグッズは店頭販売のみで、通販での取り扱いはありません。

作中に登場するハンプティ・ロックをモチーフにしたチャームセットは、ファンにとって特別感のあるアイテム。

リボンヘアバンドやシュシュなど、日常使いしやすいファッション小物も充実しています。

スウェットはワンサイズ展開で、カジュアルコーデに『しゅごキャラ！』の世界観をさりげなく取り入れられる一着です。

アミュレットシリーズ全6種のトレーディングカード特典に加え、アクリルスタンドからスウェットまで幅広いグッズが揃うこのフェアは、『しゅごキャラ！』ファンにとって見逃せない内容となっています。

光彩エフェクト加工による「Charafu Light」ならではのアートテイストな仕上がりは、コレクションとしても、普段使いのアイテムとしても楽しめる仕上がり。

全国8店舗のアニメイトとアニメイト通販で手に入るこの機会に、お気に入りのアイテムをチェックしてみてください。

ディーアイジー「『しゅごキャラ！』Charafu Lightフェア in アニメイト」の紹介でした。

よくある質問

Q. フェアの開催期間はいつですか？

2026年2月7日（土）から2026年2月23日（月・祝）まで開催されます。

Q. どこの店舗で開催されますか？

アニメイト池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店、京都店、福岡パルコ店、仙台店、札幌店の全国8店舗と、アニメイト通販で開催されます。

Q. 特典のトレーディングカードはどうすればもらえますか？

フェア期間中に『しゅごキャラ！』関連のキャラクターグッズを2,200円（税込）購入ごとに、トレーディングカード（全6種）が1枚プレゼントされます。絵柄は選べません。

Q. 通販で買えないグッズはありますか？

ラウンドポーチ、リボンヘアバンド、ハンプティ・ロック チャームセット、シュシュ、スウェットは店頭販売のみで、通販での取り扱いはありません。

