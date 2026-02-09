¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à2¡ÙºÇ¸å¤ÎÎø¥ê¥¢¤Ç»Å³Ý¤±¤ë°å¼Ô¡¦¤¿¤«¤·¤ÎÁÛ¤¤¡Ö¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡2·î11Æü¤è¤ê¡ØABEMA¡Ù¤ÇÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à 2¡Ù¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à 2¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë ¤¿¤«¤·¡Ë
¡¡¥â¥Æ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë16¿Í¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1 ¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢2025Ç¯2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·ー¥º¥ó1¤Ï¡ÖABEMA¡×³«¶É°Ê¹ß¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤Î¥·ー¥º¥ó1¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ¿»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢ÈÖÁÈ´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·ー¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¸µAKB48¤ä¸µ¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤Ê¤É¡¢º£²ó¤âÎ³¤¾¤í¤¤¤À¡£¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÈÖÁÈÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£º£²ó¤Ï¤¿¤«¤·¡Êºä¸ýÎ´»Ö¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£¡Ö¿Í´Ö¤Ï²èÌÌ¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÉ¾²Á¡¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ーー¤Þ¤º¤ÏÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢±þÊç¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤«¤·¡§¤â¤È¤â¤È¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈºÇ¸å¤ÎÎø¥ê¥¢¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª
ーーÁ°²ó¤Î¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤«¤·¡§¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÁÂ¤¤ËÍ¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÌ¾¤ÊÊý¡¹¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îø°¦¤â·ã¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö²á·ã¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸òÍ§´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¤Ò¤í¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´°÷¤Î‟ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤ä¤Ä¤Ï¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ーー¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¿¤«¤·¡§¡Ö¤¿¤«¤·¤¯¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¼êÀè¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÍê¤é¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーº£²ó¤Î»²²Ã¼Ô¤ò¤ß¤¿¾å¤Ç¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¤¿¤«¤·¡§ÃËÀ¿Ø¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¤ä¤Ä¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ½ã¿è¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡´ü´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃý¤ë»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¿Ø¤Ï¡¢Á´°÷¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¤»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤Ç¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーー²áµî¤ÎÎø°¦ÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¿¤«¤·¡§°ÊÁ°»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï²èÌÌ¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤±¤ÇÉ¾²Á¡¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìÊý¤ÇËÍ¼«¿È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¸«¤é¤ìÊý¤ä¸«Êý¤¬¤¹¤´¤¯³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢180ÅÙ°ã¤¦´Ä¶¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤´ÖÂÎ¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁ¢¤Þ¤·¤¤¤È´¶¤¸¡¢ËÍ¤âÀ¤´ÖÂÎ¤ä¼Ò²ñÉ¾²Á¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ーーº£²ó¤ò¡ÖºÇ¸å¤ÎÎø¥ê¥¢¡×¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·è°Õ¤Ç¤¹¤«¡©
¤¿¤«¤·¡§Îø¥ê¥¢¤Ç·ëº§¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÈÖÁÈ¤«¤é·ëº§¤Ë»ê¤ë³ÎÎ¨¤Ï¸½¼ÂÅª¤ËÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏËÜµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¤À¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢·é¤¯Â´¶È¤Ç¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡ª
¢£¡Ö°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬Íè¤ë¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
ーー¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ïー¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ï¡È¥â¥Æ¡É¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÊý¡¹¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡É¥â¥ÆÉðÍ¦ÅÁ¡É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤«¤·¡§°å»Õ¤È¤·¤ÆÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦ÉÂÅï¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬Íè¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ーー¤´¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤ë¸«¤É¤³¤í¤ä¼«Ê¬°Ê³°¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤«¤·¡§Á´°÷¤¬Îø°¦¶¯¼Ô¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î‟ñÙ¤·¹ç¤¤¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¿¿¼Â¤Î°¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ãµ¤ê¹ç¤¤¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î·èÃÇ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬°Ê³°¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤Î¤ê¤³¤È¤»¤¤¤Ê¤ÎÆó¿Í¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤ÇÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¹¶Î¬¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÙ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÍ¡×¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë