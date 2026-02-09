¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛËÉºÒÍÑ¤Ë¤âÌòÎ©¤ÄÍÆÎÌ1536Wh/½ÐÎÏ2000W¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖJE-1500D¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡ÚJackery ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖJE-1500D¡×¡Û ²áµî²Á³Ê¡§141,791±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§82,390±ß ³ä°úÎ¨¡§42¡ó
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢Jackery (¥¸¥ã¥¯¥ê) ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖJE-1500D¡×¤¬³ä°ú²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Jackery¤ÎÆ±¥¯¥é¥¹¤Îµì¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥µ¥¤¥º¤¬Ìó44%¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó15%ºï¸º¡£1536Wh(40Ah/38.4V)¡¢2000W¹â½ÐÎÏ¤Ç¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤âÄ¹»þ´Ö²ÈÅÅ¤¬»È¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄíÍÑAC¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÆþÎÏ¤Ë¤è¤êºÇÂ®1»þ´Ö¤Ç0～80%¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¡¢Ìó1.5»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Jackery¥¢¥×¥ê¤«¤é¡Ö¶ÛµÞ½¼ÅÅ¥âー¥É¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÃ»80Ê¬´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢¨²áµî²Á³Ê¡¢¥»ー¥ë²Á³Ê¡¢³ä°úÎ¨¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£