2050Ç¯¤Ë¤Ï¿ÍÎà¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¶á»ë¤Ë!? ÌÜ¤Î¹ó»È¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö¶á»ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡×¤Î¿¿¼Â¡Ú£±½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤ËÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡Û
¡É¶á»ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤ÇÌÜ¤¬°¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë
¸½ºß¡¢À¤³¦Åª¤Ë¶á»ë¤Î¿Í¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2050Ç¯¤ËÀ¤³¦¿Í¸ý¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó50²¯¿Í¤¬¶á»ë¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Ê³Ø»¨»ï¡ØNature¡Ù¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤â¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¿Í¸ý¤Î£³Ê¬¤Î£±¤Ë¤¢¤¿¤ë25²¯¿Í¤¬¶á»ë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2020Ç¯¤Î¼ÂºÝ¤Î½¸·×¤Ç¤Ï¶á»ë¿Í¸ý¤¬26²¯¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤ËÏÀÊ¸¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤Ç¡ÖÌÜ¤¬°¤¤¿Í¡×¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¸½Âå¤Ï¡É¶á»ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¶á»ë¤¬¿Ê¤ß¡¢»ëÎÏ¤¬1.0Ì¤Ëþ¤Î³ä¹ç¤¬¾®³ØÀ¸¤Ç¤Ï3³ä°Ê¾å¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¤ÏÌó6³ä¡¢¹â¹»À¸¤Ç¤ÏÌó7³ä¡£¤Ê¤ó¤ÈÀ®¿Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë8³ä¶á¤¯¤¬1.0Ì¤Ëþ¤Î»ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¶°ø¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶á»ë¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ë¸½Âå¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤â¶á»ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤¬¡Ö¶á¶È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¶á¸«ºî¶È¡×¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤«¤é30¥»¥ó¥ÁÌ¤Ëþ¤Î¶á¤¤µ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦ºî¶È¤Î¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Î»Å»ö¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²ー¥à¤ò¤·¤¿¤êÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶á¶È¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¶á¶È¤Î¤·¤¹¤®¤ÏÌÜ¤Î¹ó»È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢À®Ä¹´ü¤Î»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¶á»ë¤ò¤â¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤¬»ëÎÏ¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¹»þ´Ö¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¡¢²°³°³èÆ°¤Î¸º¾¯¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¿©À¸³è¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ëÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Îºî¶È¡Ê»Å»ö¡¢ÊÙ¶¯¡Ë¤ÎÁý²Ã
¡¦¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ
¡¦ÊÐ¤Ã¤¿¿©À¸³è
¡¦¥¹¥È¥ì¥¹
¡¦¿çÌ²ÉÔÂ
¡¦¾ÈÌÀ
¡¦±¿Æ°ÉÔÂ
¡¦²°³°³èÆ°¤Î¸º¾¯
À¤³¦¿Í¸ý¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¶á»ë¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤¬¤¯¤ë!?
WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Ï2050Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¿Í¸ý¤ÎÈ¾¿ô¤¬¶á»ë¤Ë¤Ê¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë2020Ç¯¤Ë¤Ï¶á»ë¿Í¸ý¤Ï26.2²¯¿Í¤Ë¡£¶á»ë¿Í¸ý¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¶á»ë¿Í¸ý¤È¸½¾õÍ½Â¬
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø£±½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤ËÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡¡ÙÃø¡§Ê¿²ì¹µ®