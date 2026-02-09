ラ・リーガ 25/26の第23節 バレンシアとレアル・マドリードの試合が、2月9日05:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。

バレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはキリアン・エムバペ（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

65分に試合が動く。レアル・マドリードのディーン・ハイセン（DF）のアシストからアルバロ・カレーラス（DF）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

72分、バレンシアは同時に2人を交代。ウナイ・ヌニェス（DF）、ペペル（MF）に代わりティエリ・コレイア（DF）、ギド・ロドリゲス（MF）がピッチに入る。

76分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ダビド・ヒメネス（DF）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に代わりトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）、ブラヒム・ディアス（FW）がピッチに入る。

82分、バレンシアは同時に3人を交代。ルイス・リオハ（MF）、ルーカス・ベルトラン（FW）、フィリプ・ウグリニッチ（MF）に代わりラージー・ラマザニ（FW）、ウマル・サディク（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）がピッチに入る。

82分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からフランコ・マスタントゥオノ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+1分レアル・マドリードに貴重な追加点が入る。ブラヒム・ディアス（FW）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もレアル・マドリードの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・マドリードが0-2で勝利した。

なお、バレンシアは88分にコペテ（DF）に、またレアル・マドリードは69分にアルバロ・カレーラス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 07:00:30 更新