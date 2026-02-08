2026年2月11日（水・祝）〜2月15日（日）に「幕張メッセ」で開催される「冬のさつまいも博2026」。実は「幕張メッセ」がある千葉県は、さつまいもの生産量が全国で3位。日本全国から高品質のさつまいもが集結します。全国の有名店がこぞってイベント限定メニューを販売するので、さつまいも・焼き芋好きにはたまらない空間に…！



おいも日和「蜜芋のふたいろ♪モンブランパフェ」

今回の「冬のさつまいも博2026」で提供されるメニューは300品以上。そのうち「冬のさつまいも博2026」限定メニューはその数なんと50品以上…！ ここでしか食べられない限定メニューの一部をいち早くご紹介します♪

「蜜芋のふたいろ♪モンブランパフェ」さつまいも博の人気投票「映え」部門で5連覇を誇る「ふたいろ♪モンブラン」をバージョンアップ…！ モンブランの魅力をぎゅぎゅっとパフェに閉じ込めて提供されます。

日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo「バター焼きいもカレー」

「バター焼きいもカレー」は2023年・2024年のさつまいも博人気投票部門で第1位を獲得！ さつまいも博で定番とも言われる一品です。

N4.5「スイートタコス」

「スイートタコス」は完熟のさつまいもに自家製チリとチーズ、ベーコンをトッピング。メープルシロップをかければ甘じょっぱさが最高においしい一品になりました。

日曜市のいも天「いも天アイス」

「いも天アイス」は冷たいアイスとあつあつのいも天を出合わせる逆転の発想！ 賞味期限はなんと60秒?!

千葉芋屋 芝山農園「ちばっと 芋ぺちーの」

「ちばっと 芋ぺちーの」は、香取市の焼き芋で作る濃密シェイクに、千葉落花生のカリッと香ばしいアクセント。素材を生かしたおいしさです。

芋ばっかりの専門店IMOBAKKA「さつまいもと牛すじ」

さつまいもはスイーツばかり？そんなことありません！ 「さつまいもと牛すじ」は、会場内の救世主とも言われる存在。甘いものを食べたあとに食べたくなる醤油味の利いた一杯。



ほかにも「全国やきいもグランプリ2026」やキッズショー、ワークショップなど行くだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさん！ 2026年2月11日（水・祝）〜2月15日（日）の期間限定で開催される「冬のさつまいも博2026」に行ってお気に入りのさつまいも・焼き芋を見つけてくださいね。

■冬のさつまいも博2026

会場：幕張メッセ ホール3

住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

期間：2026年2月11日（水・祝）〜2月15日（日）

時間：10〜18時（最終日は17時30分まで）

料金：一般入場券（前売り券・当日券）500円〜1000円

※時間枠により異なる

Text：中川葉月



