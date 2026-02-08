ミシャ体制の新生・名古屋が攻撃的サッカー展開!木村勇大V弾で吉田新監督迎えた清水を撃破
[2.8 J1百年構想リーグWEST第1節 名古屋1-0清水 豊田ス]
ペトロヴィッチ監督を迎えた名古屋グランパスは、ホームで吉田孝行監督となった清水エスパルスを1-0で下して白星発進を決めた。
名古屋は新戦力ではMF高嶺朋樹(←札幌)とMFマルクス・ヴィニシウス(←今治)が先発。清水はDF本多勇喜(←神戸)と大卒ルーキーのDF{{日高華杜(←法政大)がスタメン出場となった。
新生・名古屋がみせたいサッカーが垣間見えた。新戦力のヴィニシウスは序盤からハードワークを披露。ゴール前のプレーでも強烈シュートを放って清水ゴールに迫る。
得点が生まれたのは後半13分、カウンターからFW山岸祐也の右サイドへの展開からエリア内に入ったMF中山克広が鋭くクロス。これをFW木村勇大が流し込む。
副審の旗が上がってオフサイド判定となったが、VARのチェックが入ると得点が認められた。そしてその後も名古屋は攻撃的なサッカーを展開。後半アディショナルタイムにはゴール前でフリーになっていたMF甲田英將が決定的なシュートを放つ。惜しくもクロスバーに嫌われたが、名古屋が開幕戦で勝ち点3を手にした。
決勝弾を決めた木村は「チームとしてああやって崩し切ることはキャンプからずっとやっていた。自分を含めて全員で取った、目指してきた形のひとつかなと思います」と納得の表情をみせると、「去年と変わって2列目に入ることが多い。今日のゴールみたいにゴール前に顔を出して点を取りたい」と更なる得点の量産を誓った。
ペトロヴィッチ監督を迎えた名古屋グランパスは、ホームで吉田孝行監督となった清水エスパルスを1-0で下して白星発進を決めた。
名古屋は新戦力ではMF高嶺朋樹(←札幌)とMFマルクス・ヴィニシウス(←今治)が先発。清水はDF本多勇喜(←神戸)と大卒ルーキーのDF{{日高華杜(←法政大)がスタメン出場となった。
新生・名古屋がみせたいサッカーが垣間見えた。新戦力のヴィニシウスは序盤からハードワークを披露。ゴール前のプレーでも強烈シュートを放って清水ゴールに迫る。
副審の旗が上がってオフサイド判定となったが、VARのチェックが入ると得点が認められた。そしてその後も名古屋は攻撃的なサッカーを展開。後半アディショナルタイムにはゴール前でフリーになっていたMF甲田英將が決定的なシュートを放つ。惜しくもクロスバーに嫌われたが、名古屋が開幕戦で勝ち点3を手にした。
決勝弾を決めた木村は「チームとしてああやって崩し切ることはキャンプからずっとやっていた。自分を含めて全員で取った、目指してきた形のひとつかなと思います」と納得の表情をみせると、「去年と変わって2列目に入ることが多い。今日のゴールみたいにゴール前に顔を出して点を取りたい」と更なる得点の量産を誓った。