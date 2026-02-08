外で他の犬を触って帰宅したところ一瞬で異変に気づかれ...

飼い主さんの浮気に気付き大激怒してしまうわんちゃんの様子がリアルな修羅場のようで反響を呼んでいます。この一部始終がSNSに投稿されると「やっちゃったね」「ちゃんと謝罪した方が」と飼い主さんへのコメントが寄せられ、記事執筆時点で6万5000回以上も再生されることとなりました。

【動画：『他の犬に浮気』をして家に帰った結果→お出迎えしてくれた愛犬が…『猛抗議』をする光景】

ごきげんなお出迎え！しかし...

TikTokアカウント「sumire2022222」の話題の投稿に登場しているのは、柴犬の『すみれ』ちゃんとその飼い主さん。

この日飼い主さんが帰宅すると、いつも通りご機嫌な様子で玄関までお出迎えにきてくれるすみれちゃんの姿が。嬉しそうに飼い主さんの帰宅を喜んでいたようですが....

匂いで浮気が即バレ！

リビングで一息ついた飼い主さんの右腕の匂いをクンクンと嗅ぎ始めたすみれちゃん。

真剣な顔をしながら「なんだこの匂い？」と疑念を抱いているように慎重に嗅ぎ続けていると、急にすみれちゃんは「あっ！」と何かに気づいてしまったような大きなリアクションを取ったと言います。

実はこの日飼い主さんはたまたまコンビニにいた知り合いの柴犬をたくさん撫でたり、顔を舐められたりしてきた帰りだったそうで、特に右腕に他のわんちゃんの匂いがたくさんついてしまっていたんだそう。

その匂いに気づいてしまったすみれちゃんは、驚きとショックを隠せないような目をして「浮気したな！」と飼い主さんを責めていたんだとか。

「ゆるさない！」と大激怒のすみれちゃん

すみれちゃんに触ろうと手を差し出す飼い主さんですが、すみれちゃんがもう一度飼い主さんの手を慎重に嗅ぐと、やっぱり確実に他の犬の匂いを感じたようで「プイッ！」と飼い主さんから逃げるように離れてしまったそうです。その表情は明らかに浮気に対して怒っており、まさに人間のカップルの修羅場のような雰囲気だったそうです。

犬の嗅覚の鋭さを改めて思い知ると同時に、すみれちゃんの乙女心が全面に出た出来事だったようです。

すみれちゃんの鋭い勘によってバレてしまった浮気の投稿には、「嗅覚は素晴らしいんだから」「慰謝料はお高めご飯で」などと、飼い主さんやすみれちゃんへの同情のコメントが寄せられていました。

表情豊かでキュートなすみれちゃんの日常の様子をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「sumire2022222」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「sumire2022222」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。