【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

APEX TOYSは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、多数の新作フィギュアを発表した。ラインナップは以下の通り。

注目は「アークナイツ」や「ブルーアーカイブ」など様々なゲームキャラクターのフィギュア化だろう。「崩壊：スターレイル」はディフォルメフィギュアを展開していく。セクシーな「ブラウンダスト2」のウィルヘルミナの造形にも目が惹きつけられる。

「アークナイツ」、Mon3tr。発売日、価格未定

「オーバーロード」、アルベド シスターVer.。発売日、価格未定

「ブルーアーカイブ」、ヒフミ。発売日、価格未定

「ブラウンダスト2」、ウィルヘルミナ ウォーターパークの女王Ver.。発売日、価格未定

「モンスターハンターライズ：サンブレイク」、「ネコ&イヌシリーズ」ブラインドボックスフィギュア。発売日、価格未定

「チームファイトタクティクス」、グウェン。発売日、価格未定

「アークナイツ」デザートはいかがですか？ ミニシリーズ シルバーアッシュ。発売日、価格未定

「アークナイツ：エンドフィールド」、チェン・センユー。発売日、価格未定

「アークナイツ：エンドフィールド」、イヴォンヌ。発売日、価格未定

「LXH」、シャオヘイ。発売日、価格未定

「LXH」、ムゲン。発売日、価格未定

「学園アイドルマスター」、藤田ことね。発売日、価格未定

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」、緋田美琴。発売日、価格未定

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」、七草にちか。発売日、価格未定

「アークナイツ」、アーミヤ ティータイム VER.。発売日、価格未定

「崩壊：スターレイル」、トリビー。発売日、価格未定

「崩壊：スターレイル」、ヒアンシー。発売日、価格未定

「崩壊：スターレイル」、ブートヒル。発売日、価格未定

「崩壊：スターレイル」、アナイクス。発売日、価格未定

