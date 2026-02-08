【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

エクスプラスは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、フィギュア「ジュブナイル テトラ ソフビフィギュア（仮称）」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは様々な作品のソフビフィギュアを展示しており、「ジュブナイル」のテトラや、「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」より「魔獣王クレバテス」、「クラーケン アートソフビ Retro Sofubi Color Ver.（仮称）」を展示。

また同社の「大怪獣シリーズ」より「ヤドカリン」「超コッヴ」「ウルトラマンゼロVer.2」のほか、同社のプラモデル「エクスプラスモデルキット」より「キング・コング」「マリリン・モンロー」「ウルトラマン Aタイプ」「ガメラ（1996）」「ガメラ（1999）」「レギオン」「ソルジャーレギオン」なども展示している。

(C)2000 Juvenile Project

(C)Yuji Iwahara/LDF/クレバテス製作委員会

Produced with the permission of The Ray and Diana Harryhausen Foundation(Charity Number SC001419)

(C)TSUBURAYA PROD.

(C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Marilyn Monroe(TM) and the Marilyn Monroe signature are trademarks of The Estate of Marilyn Monroe LLC. Rights of Publicity and Personal Rights are used with permission of The Estate of Marilyn Monroe LLC. marilynmonroe.com

(C)KADOKAWA NHFN/1996

(C)KADOKAWA NHFN/1999