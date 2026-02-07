犬が「ごめんなさい」と言っているサイン4選

犬は言葉を話せない代わりに、仕草や行動で自分の気持ちを伝えようとします。飼い主さんに叱られたときには、犬なりの「ごめんなさい」のサインを見せることもあります。

しかし犬の場合、罪悪感や後悔からではなく、叱っている飼い主さんに不安や戸惑いを感じて「ごめんなさい」と言っていることが多いです。このことを踏まえたうえで、犬が「ごめんなさい」と言っているサインを4つご紹介します。

1.しょんぼりする

体を小さく丸め、視線を逸らしてうつむく犬の姿は、まさに「ごめんなさい」と言っているように見えます。このしょんぼりした姿は、犬が不安を感じていることを示しています。

体を小さく丸めたり、視線を逸らしたりするのは、犬のカーミングシグナル（自分や相手を落ち着かせるための仕草や行動）のひとつです。犬はカーミングシグナルを使って、不安を感じていることや敵意がないことを伝えたり、相手をなだめたりします。

飼い主さんが叱っているときに、愛犬がしょんぼりとした姿を見せるのは「争うつもりはないので、どうか落ち着いて。ごめんなさい」と伝えているのです。

2.飼い主の顔や手を舐める

犬は愛情表現として、よく飼い主さんの顔や手を舐めます。しかし、叱っている最中に顔や手を舐めてくるのは、飼い主さんをなだめるためです。

叱っているときに愛犬が顔や手を舐めてくると、おべっかを使っているように感じるかもしれませんが、「ごめんなさい、そんなに叱らないで」と一生懸命伝えています。「ご機嫌を取ってごまかそうとして！」などと、さらに叱ったりしないでくださいね。

3.お腹を見せる

犬がお腹を見せるのは、「撫でて～」という甘えであったり、究極のリラックスポーズであったりします。しかし、叱られているときなら服従のポーズです。

叱っている飼い主さんに不安や恐怖を感じ、急所であるお腹を見せて「降参です。ごめんなさい、これ以上叱らないで」と言っています。それにもかかわらず叱り続けると、恐怖のあまり失禁してしまうこともあるため、それ以上叱るのはやめましょう。

4.あくびをする

愛犬を叱っているときにあくびをされると、バカにされているようでイラッとするかもしれませんが、実はあくびもカーミングシグナルのひとつです。

犬は不安やストレスを感じるとあくびをして、自分の気持ちを落ち着かせようとしたり、相手をなだめようとしたりします。犬があくびをするのは、眠いときや退屈なときだけではないのです。

叱られている愛犬があくびをしたら、「ごめんなさい、落ち着いて」と言っているのだと捉えてあげましょう。

犬が反省しているかどうかを見極める方法は？

愛犬が「ごめんなさい」と言っているサインを見せると、飼い主さんは「しっかり反省している」と思ってしまうものです。しかし、実際にはその場をやり過ごすために、反省しているフリをしていることが少なくありません。

では、犬が反省しているかどうかを見極めるにはどうしたらよいのでしょうか？ここからは、犬が反省しているかどうかを見極める方法についてご紹介します。

なお、犬は人間のように過去を振り返って「あんなことをして悪かった」と反省することはできないとされています。そのため、ここでの反省とは、飼い主さんに叱られたことを重く受け止めているかを指します。

1.耳と尻尾に注目する

耳と尻尾は、犬の素直な感情が表れやすい場所です。そのため、犬が反省しているかどうかを見極めるには、まずこの2か所に注目してみましょう。

耳を後ろにぺったりと倒し、尻尾が下がっていたり、後ろ足の間に巻き込まれていたりするのなら、本気で「ごめんなさい」と言って反省しています。

反対に、耳がピンと立っていたり、尻尾が上がっていたりするのなら、たとえ「ごめんなさい」と言っているサインを見せていても、反省していない可能性が高いです。

2.「ごめんなさい」サインを見せるタイミングに注目する

飼い主さんが叱る前から「ごめんなさい」と言っているサインを犬が見せている場合は、「とりあえずこうしておくか」という心持ちである可能性があります。これは、叱られそうな雰囲気を察知してはいるものの、反省はしていないという状況です。

犬は「この仕草をすれば、飼い主さんが叱るのをやめる」という経験を積み重ねることで、叱られる前に先回りして「ごめんなさい」サインを見せるようになることがあります。つまり、叱られるのを回避する方法を学習するのです。

先回りして「ごめんなさい」サインを見せていることに加え、耳が立ち、尻尾も上がっているのなら、反省していないと判断してよいでしょう。

3.切り替えの早さに注目する

叱られたあとの切り替えの早さにも注目してみましょう。犬が反省している場合、叱られたあと少なくとも数分間は、遠くから様子をうかがうような態度を見せることが多いです。繊細なタイプの犬は、しばらく落ち込んでしまうこともあります。

もし飼い主さんがその場を離れた瞬間にケロッとして、いつも通りに遊び始めたり、何事もなかったかのように振る舞ったりする場合は、反省していない可能性が高いです。

まとめ

犬が「ごめんなさい」と言っているとき、しょんぼりする、飼い主さんの顔や手を舐める、お腹を見せる、あくびをするといったサインを見せます。犬がこうしたサインを見せるときは、叱っている飼い主さんに不安を感じていることが多いため、それ以上叱るのはやめましょう。

犬が「ごめんなさい」と言っているサインを見せて反省しているように見えても、実はその場をやり過ごそうとしているだけのこともあります。反省しているかどうかは、耳や尻尾の様子や「ごめんなさい」サインを見せるタイミング、叱られたあとの様子に注目して見極めましょう。

もし愛犬が反省していないようであっても、怒鳴ったり体罰を与えたりするのは厳禁です。厳しくして無理に反省させようとするのではなく、現行犯で叱る、低い声で短く叱る、一貫性を持って叱るなど、犬に伝わりやすい適切な叱り方をすることを大切にしましょう。