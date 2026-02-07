昨日6日(金)から今日7日(土)にかけて道北では局地的に大雪となり、上川地方の幌加内町朱鞠内では午前8時に積雪204センチを観測しました。道内の積雪を観測しているアメダスでは今シーズン初めて200センチ(2メートル)を超えました。今夜から明日8日(日)にかけては次第に道央が中心の雪となりそうです。多い所では24時間で40センチの大雪となる恐れがあるため、大雪による交通障害に注意して下さい。

道内は今シーズン初めての積雪2メートル超え 24時間で51センチ降る大雪に

昨日6日(金)から今日7日(土)にかけて、宗谷海峡付近を通過してオホーツク海に抜けた低気圧の影響で、道内は道北を中心に大雪や猛吹雪となった所がありました。



昨日の最大瞬間風速は、宗谷地方の宗谷岬で35.6メートル、稚内空港で32.9メートルなど暴風が吹きました。今日に入ってからは次第に風は弱まりましたが、沿岸では引き続きやや強く吹いている所が多くなっています。



降雪量は、今日の午後1時までの24時間で、上川地方の幌加内町朱鞠内では51センチを観測する大雪となりました。幌加内町朱鞠内では今日の午前8時に積雪204センチを観測し、道内の積雪を観測しているアメダスでは今シーズン初めて200センチ(2メートル)を超えました。



なお、札幌では午前9時時点で積雪が91センチで、平年の1.3倍の積雪となっています。

今日7日の夜から明日8日にかけて 雪の中心は南下し、道央となる予想 札幌で強まる時間も

北海道の西海上に小さな低気圧が発生して南下するため、雪の中心はそれに伴って次第に南下し、道北から道央に移っていく見込みです。今日の夜のはじめ頃には石狩北部や空知、後志地方で雪が強まり、夜遅くになると札幌市の北の地域で雪が降り出したり、時折雪が強まることもありそうです。



明日は後志地方が雪の中心となるでしょう。道北や道央、道南では雪が降りやすく、積丹半島方面から道南のせたな方面で雪が強まり、局地的な大雪となる恐れがあります。札幌周辺では明日朝まで雪が降ったり、降り方の強まる時間もありそうですが、昼頃になると雪の降り方が弱まったり、やむこともありそうです。夕方になると再び雪が降り出し、長ければ明後日9日(月)の朝まで雪が続く恐れがあります。札幌の雪は微妙な風向きの違いで大きく雪の量が変わる傾向にあるといわれています。風向きによっては雪が降り続き、明日夕方から明後日朝までの比較的短い時間で20センチ前後の大雪となる可能性があります。既に交通機関では明日の減便などの情報がありますが、引き続き大雪による交通障害に注意して下さい。



なお、明後日9日(月)午後には全般に雪は弱まる見込みです。道東などでは明後日9日(月)にかけては割合晴れるでしょう。