声優・白石晴香、『姫様“拷問”の時間です』の叫び声生披露
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて１月30日（金）夜９時より『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#74を生放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始。今回はゲストに声優・白石晴香を迎え、新作アニメ情報をたっぷりとお届けした。
初めに、白石が王女にして騎士団長の姫役を務める『姫様“拷問”の時間です』第２期を紹介。本作は、空腹でのラーメンやヘッドスパなど姫が“甘すぎる拷問”の連続に翻弄される姿を描く優しい拷問アニメ。今回、白石は作品の魅力を生解説。ハライチ・岩井が「アフレコで喉を酷使しているんじゃないですか？」と聞くと白石は「だいぶ使いますね……ただ、私声優として喉が強いのだけが強みなので」と回答。これに対し同じく声優の仲村宗悟は「喉だけじゃないよ、素晴らしい声優ですよ」とすかさずフォロー。さらに白石は「２期も全力でテストのときから叫んでいました」と語り、プロ根性を覗かせる一面も。
そんな姫が拷問に屈するまでに叫んだ回数は、第１期から数えてなんと31回（番組調べ）。白石が演じるバリエーション豊かな叫び声も本作の魅力。ここでスタジオでは「今から流れる叫び声は、ラーメン、ラクレットチーズ、シロクマのうちどの拷問シーンのものでしょう？そして、その叫び声を白石さんが生披露します」というクイズが出題。白石の生の叫び声を聞いた一同は「うわ……これ難しいぞ……」と頭を抱える。熟考の末、仲村は「チーズの伸びを感じた」という理由で「ラクレットチーズ」だと予想。そして、ハライチ・岩井、徳井青空も「ラクレットチーズ」を選択し、満場一致でラクレットチーズと予想。しかし、正解は「シロクマ」。予想外の結果に驚く一同に対し白石は「注目してほしいのは、“シズル感”があるかどうかなんです」「おいしいものに関しての悲鳴は、若干よだれがたれているように演じているので」と演技への並々ならぬこだわりを明かした。なお、『姫様“拷問”の時間です』第２期は、毎週月曜日夜11時30分より「ABEMA」にて地上波同時・WEB最速配信中。
さらに「ザクザク！新作！アニメリサーチ」のコーナーでは、超ピュアラブコメディが待望のアニメ化を果たした『正反対な君と僕』と盲目の天才魔術師が主人公の『魔術師クノンは見えている』を紹介。
『正反対な君と僕』は、いつも明るく元気な女子高生・鈴木と、そのクラスの隣の席にいる物静かなメガネ男子・谷が織りなす学園ラブコメディ。明るさとは裏腹に周りの目を気にする鈴木が周りを気にせず自分らしく生きる谷に惹かれ、正反対な２人がお互いを尊重しゆっくりと理解を深めていく。スタジオでは本作を深掘りし、ハライチ・岩井も「めちゃくちゃいいよね」、徳井は「１話の気持ちを伝えるシーン、正直泣きました」と絶賛。また、原作漫画の魅力でもある高校生の等身大のやりとりを表現するため、先にセリフを収録し、それに合わせてアニメを制作する「プレスコ方式」を採用している点にも注目。ハライチ・岩井が「声優さん的にプレスコって難しいの？」と尋ねると、仲村は「俺は超ありがたいし嬉しいです」と回答。過去に学園ものでプレスコを体験したことがあるという白石も「自由にお芝居させていただいて、自分たちの呼吸感もアニメにのせていただける。自分がどういう感情で息を吸ったり吐いたりしているのかという繊細な部分も画にしていただけるので、アニメーターさんってすごいなと改めて感じますね」とコメント。『正反対な君と僕』は毎週日曜日午後５時30分より「ABEMA」にて配信中、また、『魔術師クノン』は「ABEMA」にて毎週日曜夜10時から地上波１週間先行で配信中。
